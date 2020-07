Defensa cerrada de Casado a la Monarquía: «El PP defiende al Rey frente a los ataques de algunos ministros» Dirigentes populares como Feijóo o Almeida respaldan la institución ante las informaciones sobre el patrimonio oculto de Don Juan Carlos

Diferentes autoridades políticas han comparecido ante la prensa al término del homenaje a las víctimas del coronavirus que ha tenido lugar este jueves en la plaza de la Armería del Palacio Real, en Madrid, y ha sido presidido por el Rey.

Don Felipe ha sido la única autoridad del Estado que ha pronunciado un discurso en recuerdo a las víctimas durante la ceremonia. Los dirigentes políticos lo han hecho después en la calle de Bailén ante los periodistas. Ha sido entonces cuando los dirigentes del Partido Popular han defendido el papel de la Casa Real después de que el Gobierno haya redoblado en los últimos días la presión para alejar a Don Juan Carlos del Palacio de la Zarzuela después de conocerse que ocultaba millones en Suiza.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha sido breve, pero ha lanzado el mensaje en defensa de Don Felipe con claridad: «Creo que es una institución esencial, que es el símbolo de la continuidad histórica de España y por eso desde el PP defendemos a la Jefatura del Estado y a su Majestad el Rey frente a los ataques de algunos ministros del propio Gobierno». Un alegato que luego ha sido repetido por más dirigentes del PP cuando se les ha preguntado sobre si esperan algún movimiento de Casa Real tras las últimas informaciones sobre Don Juan Carlos.

El presidente de la Xunta de Galicia, el barón popular Alberto Núñez Feijóo, no ha querido entrar en la polémica cuando los medios de comunicación le han preguntado sobre el asunto de que Don Juan Carlos abandone Zarzuela. «Estamos celebrando un funeral para las víctimas de Covid, hay miles de familias que han perdido a seres queridos, queda mucho problema por resolver, tenemos una pandemia también económica... y en este contexto nuestro país debería centrarse en los problemas de la gente», ha expresado.

Asimismo, sobre el debate de si es el momento revisar el papel de la Monarquía, Feijóo ha añadido: «En este momento no procede desviarse de este asunto (el coronavirus), a otros probablemente les pueda interesar, pero a mí no. Eso no significa que si hay que investigar alguna cosa, se haga, pero no voy a participar de esto ahora, no es procedente».

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha expresado en términos similares. «Quiero subrayar el papel de la jefatura del Estado, el Rey ha tenido una intervención impecable», ha dicho. «Lo que está teniendo la Casa Real es un papel impecable en estos momentos. Abrir debate en un momento en el que nos jugamos una gravísima crisis no es pertinente», ha añadido.

Minutos antes, preguntada por la misma cuestión, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que España «le debe mucho» al Rey Juan Carlos. «Lo que funciona hay que dejarlo y lo que no funciona reformarlo, pero la Monarquía no es un problema en este momento», ha aseverado Ayuso.

Adiós a las víctimas

Unas 400 personas han sido invitadas, entre las que se encontraban autoridades internacionales, europeas, nacionales, autonómicas, así como representantes de diversos colectivos sociales y de las víctimas. Precisamente, tres quintas partes representaban a la sociedad civil.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha considerado que en este homenaje «estaba España unida para decirle adiós a los fallecidos» y «decir gracias, inmensamente gracias, a quienes nos han ayudado tanto». Calvo ha expresado su satisfacción con el acto: «Hemos alcanzado lo que pretendíamos, despedirlos con honor, paz y todos unidos».

Casado ha puesto en valor la necesaria unidad del acto. Ayuso ha valorado que ha sido un homenaje «sentido» y advirtió de que continúa «un enemigo y una guerra que tenemos que combatir todos». Almeida ha recordado que «no podemos volver a pasar por lo mismo» y que «tenemos que seguir tomando todas las precauciones para no dar un paso atrás».

Por otro lado, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido que el protagonismo sea para las víctimas y no para los partidos políticos. «Espero que esto sirva de apoyo a los familiares y amigos de las personas que han fallecido, también hay que hacer un homenaje a todas las personas que han trabajado al pie del cañón», ha expresado. «No queremos que ninguna muerte sea en vano», ha proseguido.