Debate de investidura de Pedro Sánchez en directo: PSOE y Podemos siguen sin cerrar un acuerdo

10.00La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado este lunes que el posicionamiento de su formación será probablemente el mismo que el de ERC de cara a la investidura de Pedro Sánchez y que se decidirán tras escuchar lo que dice el candidato respecto al debate territorial. En Radio Euskadi, Aizpurua ha expresado su «deseo de que las fuerzas progresistas y de izquierdas sean capaces de llegar a un acuerdo» para designar a Sánchez como presidente y evitar así el «gobierno de derechas».

09.46Por parte del PNV, el portavoz Aitor Esteban ha afirmado este lunes que el PSOE no se ha puesto en contacto con su grupo para solicitar su apoyo en la investidura, «y ellos sabrán si les interesan nuestros votos». «Nosotros no sentimos ninguna angustia, ni tenemos ninguna prisa. Ni les pido que nos llamen; ellos sabrán», ha indicado Esteban en Radio Euskadi tres horas antes de comenzar el pleno de investidura.

09.43Durante los contactos que han mantenido este fin de semana, la formación morada ha recordado al PSOE que han «cedido desde el inicio en no pedir ministerios de Estado», además de haber ofrecido «lealtad con la cuestión de Cataluña», y han destacado «el gesto de Pablo Iglesias» de echarse a un lado. «No paramos de encontrarnos más que excusas por parte del PSOE», aseguran fuentes del partido de Iglesias al comentar el resultado de las conversaciones con el equipo negociador socialista.

09.40No obstante, a apenas dos horas de que comience el debate de investidura, no ha trascendido ningún acuerdo y las ofertas de los negociadores socialistas siguen sin convencer a la formación de Pablo Iglesias. Según informa Efe citando a fuentes conocedoras de la negociación, no hay ninguna reunión programada antes de que al mediodía se inicie el pleno del debate de investidura y por ahora no hay base para un acuerdo, ya que para Podemos no es suficiente la oferta de una «vicepresidencia simbólica» que han recibido del PSOE.

09.37Ello supondría que los 123 «síes» de los diputados socialistas se sumarían a los 42 de Unidas Podemos y que Sánchez rebasaría, así, los «noes» seguros de PP, Cs y Vox. Faltaría esperar la decisión de ERC y del PNV, que barajan la abstención.

09.35PSOE y Unidas Podemos han atravesado el fin de semana con la finalidad de que bien antes de la intervención de Sánchez prevista para este lunes, o bien antes del jueves, cuando podría celebrarse la segunda votación, haya acuerdo, y por tanto, muchas probabilidades de nuevo Gobierno.

09.32La investidura estaba bloqueada el viernes y el panorama de las negociaciones abordadas por el PSOE presagiaba el fracaso de Sánchez en el Congreso. Pero ese día el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tras la acusación del candidato socialista de que él representaba el «escollo» para acordar un posible Gobierno de coalición, decidió apearse del esquema de un Ejecutivo de ambas fuerzas.

09.30El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta desde este lunes un debate de investidura que puede desembocar, si cuaja el acuerdo del PSOE con Unidas Podemos, en el primer Gobierno de coalición a escala nacional de la democracia.