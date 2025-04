El Covid deja a Madrid sin el Día Europeo de Víctimas del Terrorismo que ofreció el Rey

La pandemia se ha demostrado ya un disolvente capaz de acabar con la ceremonia más solemne, y la del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo que se celebra el 11M y que el Gobierno contaba con acoger en Madrid, se quedará en un acto simbólico en Bruselas sin apenas público . Así lo confirmaron a este diario fuentes de la Comisión Europea, que subrayaron que «ahora» no está previsto ese homenaje en la capital española, que el Rey Felipe VI ofreció como sede durante la anterior edición que tuvo como escenario París.

Allí, invitado por el presidente galo, Emmanuel Macron, el monarca expresó su deseo de que Madrid organizara y fuera escenario de esta conmemoriación, algo que fuentes oficiales han estado dando por «casi seguro» hasta conocer el criterio de la Comisión: será «una ceremonia on-line en Bruselas con un número limitado de asistentes».

La memoria colectiva

Como se recordará, aquel evento en París se desarrolló apenas dos días antes de las declaraciones de estado de alarma por el coronavirus emitidas en países de toda Europa que desembocaron en el confinamiento. Ya el protocolo incorporó restricciones y distancias de seguridad, lo que no impidió que el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo se revistiera de toda la grandiosidad, para lo que se eligió la plaza del Trocadero como plataforma y la torre Eiffel de fondo .

En el discurso, don Felipe hizo una muy especial mención al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo ubicado en Vitoria , que entró en funcionamiento en septiembre de 2019 y no ha podido ser inaugurado a lo largo del 2020 debido al complejo escenario sanitario. De hecho, no ha faltado quien ha dado por hecho que ese estreno se haría coincidir el 11 de marzo con la celebración europea del Día de las Victimas, lo que el Ministerio del Interior nunca contempló. Hay la clara determinación a que el Memorial tenga protagonismo propio y se estudian fechas. Una posible, el 27 de junio, que el Congreso de los Diputados designó en 2010 como el Día de las Víctimas del Terrorismo . Pero si el riesgo de contagio de Covid no se consigue dominar, ya se piensa en trasladar los preparativos a septiembre.

El Rey es Presidente de Honor del Patronato de la Fundación del Centro, calidad en la que en el encuentro de París destacó que esta es una institución dedicada a «construir una memoria colectiva y defender la libertad y los derechos humanos», a preservar en suma los valores éticos y democráticos representados por las víctimas, en cuyo homenaje se ha creado un museo que también está pendiente de abrirse al público.

Museo del homenaje

Don Felipe invitó a Macron a visitarlo , por lo que no se descarta que esté entre los presentes el día de la apertura oficial.

Poco se sabe del museo, que se guarda ya instalado lejos de las cámaras, y para el que se han realizado importantes donaciones. Entre ellas la de la familia Echeverría, que entregó el monopatín que llevaba consigo su hijo Ignacio cuando fue asesinado en el ataque yihadista del 3 de junio de 2017 en Londres.

Más recientemente, la Guardia Civil aportó parte de la jamba de un armario situado en la vivienda en Lyon (Francia) donde estuvo secuestrado por los Grapo el empresario Publio Cordón y en cuyo interior figuran unas inscripciones efectuadas por el empresario en las que iba contabilizando los días de cautiverio. Asimismo, se sabe que la muestra cuenta con una reproducción del zulo donde ETA mantuvo encerrado más de quinientos días al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

La Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo es una entidad del sector público estatal adscrita al Ministerio del Interior. Sus fines son preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo , construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo.