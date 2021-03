Cospedal: «Yo solo reconozco una contabilidad del PP y es la oficial» Evita mencionar a Bárcenas por su nombre y afirma que no le profesa animadversión, sino «desprecio»

Isabel Vega SEGUIR Madrid Actualizado: 23/03/2021 18:58h

La exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal ha negado este martes como testigo en la Audiencia Nacional la existencia de una contabilidad paralela por cuenta de la formación y ha incidido en que de haberla, sería del extesorero Luis Bárcenas, «pero no del partido». «Yo solo acepto una contabilidad, que es la contabilidad oficial del Partido Popular que fiscalizaba el tribunal de cuentas», ha señalado.

Cospedal es la última de los testigos citados en esta jornada por las acusaciones populares ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzga a Bárcenas, al exgerente Cristóbal Páez y a los responsables de la constructora Unifica por el presunto pago en B de una parte de la reforma de la sede del PP en Madrid.

A través de videconferencia y sin quitarse la mascarilla, la también exministra ha ido respondiendo a los letrados durante algo más de una hora sin pronunciar el nombre de Bárcenas, salvo ya en la recta final, cuando sí le ha mentado un par de veces. Según ha dicho, no siente «animadversión, sino desprecio» por él.

En su declaración ha destacado que «es importante la semántica» y «la misma expresión 'contabilidad B del PP no es real». «Sería una contabilidad en B del que fue gerente o tesorero del PP, pero no del Partido Popular», ha zanjado.

Con esta premisa, ha negado haber recibido pago alguno como también haber tenido «nunca» conocimiento de que el PP estuviera recibiendo donaciones al margen de lo legalmente establecido o que estas revirtiesen en complementos salariales a dirigentes. Asegura así que cuanto afirma Bárcenas «es falso» y ya le ganó una demanda de protección al honor por acusarla de cobrar esas cuantías.

«Yo no conozco ni admito que haya ese sistema de pago de sobresueldos pero desde febrero marzo de 2009 yo apenas tuve ninguna comunicación con el que había sido el tesorero», ha apuntado.

De hecho, ve «inverosímil» la tesis de que parte de la reforma de la sede del PP se pagó con fondos de la supuesta caja B. «Por lo que yo sé y por el informe que se hizo dentro del partido y después se remitió al comité ejecutivo y al Tribunal de Cuentas, se pagó mediante transferencias y facturas ordinarias y una gran cantidad, además. La cantidad que se pagó de forma ordinaria y conforme a ley es lo suficientemente abultada como para que no tenga que haber otro pago. Yo esa teoría me parece bastante inverosímil», ha explicado.

La «indemnización» de «esa persona que fue tesorero»

Tampoco tuvo conocimiento de este supuesto sistema en los meses en que ocupó la tesorería en funciones por el cese del extesorero, cuando según ha declarado, se limitó a cuestiones ordinarias, como la firma de las nóminas, «y nada más». «A mí nadie me comunicó que hubiera alguna donación al partido o que yo tuviera que conocer», ha añadido.

Sobre esa extinción contractual, Cospedal ha testificado que Bárcenas fue cesado en julio de 2009 si bien no se retiraron sus poderes como tesorero hasta «septiembre u octubre» y hubo una segunda retirada de poderes en 2010 «por garantía y seguridad». Además, se le mantuvo en nómina hasta finales de 2012, principios de 2013. «Se le pagaba en concepto de indemnización por haber renunciado al cargo de tesorero, fue la que en su día se acordó y se pagaba de esa manera. De eso también tuvo conocimiento la jurisdicción laboral», ha apostillado.

No obstante, ha incidido en que «desde febrero de 2009» prácticamente no tuvo «relación con esa persona» y es «falso» que como declaró Cristóbal Páez, siguiese ejerciendo «de facto» como tesorero hasta 2010. «Sé que alguna vez se entrevistó con él y no tenía por qué hacerlo, pero sé que se entrevistó con él. Eso de que tenía que hacerlo, discrepo. Pero esa relación laboral dejó de existir en julio de 2009», ha zanjado.

Sobre la operación Kitchen, ese presunto operativo parapolicial para sustraer a Bárcenas documentación comprometedora que pudiera conservar, sólo una pregunta al aire del abogado del extesorero que el presidente del tribunal ha impedido por no ser objeto de este juicio sino de un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional.