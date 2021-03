Cospedal, Álvarez Cascos y Arenas testifican este martes en el juicio sobre la caja B Aznar y Rajoy lo harán el miércoles y todos, por videoconferencia

Los exsecretarios generales del Partido Popular Javier Arenas,Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal prestarán declaración este martes como testigos en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el presunto pago de parte de la reforma de la sede del partido con fondos de la caja B.

Se retoma así esta semana la fase de testificales, una vez han declarado, el también exsecretario general Angel Acebes. La lista de nombres, alimentada principalmente por las acusaciones populares, está compuesta tanto por antiguos altos cargos del partido como por empresarios supuestamente donantes de fondos a la formación durante el tiempo que estuvieron al frente de la tesorería el fallecido Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, que se sienta en el banquillo junto al exgerente Cristóbal Páez y los constructores que hicieron la obra.

El objeto es esclarecer la existencia de la caja B, pues es el punto de partida para acreditar los hechos que centran el procedimiento: el presunto pago en negro de parte de las obras de la sede a cargo de la empresa Unifica y la compra con ese mismo tipo de fondos de un paquete de acciones de Libertad Digital que luego Lapuerta habría revendido quedándose la plusvalía y sin retornar el dinero a la caja.

Estos testigos llegan a la vista oral después de que Bárcenas defendiese la veracidad de sus apuntes contables e incidiese en que repartía complementos salariales con fondos donados en negro por grandes empresarios a altos cargos del partido. Páez dijo que no conocía la caja B ni su funcionamiento porque era el tesorero quien hacía y deshacía en este ámbito y no le dejaba interferir. Reconoció dos de esos sobresueldos en negro: dos sobres de 6.000 euros que le dieron Lapuerta y Bárcenas, según su declaración, para acallar su reclamación de una subida salarial.

Acebes, por su parte, se desvinculó por completo de cualquier contabilidad paralela como también de sobresueldos o de que se hubiese podido utilizar para pagar la reforma de la sede. En cuanto a los responsables de Unifica, la constructora, negaron el fraude fiscal que se les imputa como también haber negociado y aceptado, como decía Bárcenas, cobrar un 10% de la obra en B.

La sesión se retomará este martes a las diez de la mañana con las comparecencias, según el calendario previsto, de Jaime Ignacio Del Burgo y Eugenio Nasarre, para a continuación, escuchar a Pío García Escudero y Jaume Matas, que aparecen en los papeles del extesorero. En el caso del expresidente del Senado, ya reconoció en instrucción que en su caso, la anotación era cierta: recibió un dinero del partido en calidad de préstamo para sufragar las reparaciones que necesitó su vivienda tras un atentado de ETA y fue devolviendo el importe poco a poco.

Secretarios generales, políticos y empresarios

A partir de las doce, está previsto que testifiquen el periodista Pedro J. Ramírez, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y Dolores de Cospedal, que cerrará la jornada de testificales por videoconferencia, en línea con la acordada para otros ex altos cargos del partido que intervendrán asimismo de forma telemática.

El miércoles 24 de marzo será el turno del exsenador riojano, Carlos Cuevas, y la exgerente del PP de La Rioja, Ana Elvira Martínez; además del arquitecto Claudio Montero, Noelia Fernández Muñoz y el abogado Alberto Dorrego de Carlos, a que seguirá Borja García Nieto en la primera tanda de la mañana.

A partir de mediodía, dos de las testificales más esperadas, las de los expresidentes del Gobierno y del partido José María Aznar y Mariano Rajoy, que dará paso a José María Michavila.

El jueves se esperan las últimas testificales hasta la vuelta de Semana Santa con las comparecencias de Rodrigo Rato, Federico Trillo, Javier Moreno, Carlos Mantilla, Jaime Colomar, el dos de la Gürtel Pablo Crespo, Alfonso García Pozuelo y el empresario José Miguel Villar Mir.

Rajoy, segunda vez como testigo

Será la primera vez que Aznar -cuya declaración la solicitó la acusación popular ejercida por Asociación Abogados Demócratas por Europa (Adade)- comparezca en la Audiencia Nacional para explicar qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de los 'populares'.

Fue en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, cuando aseguró que «no existe ninguna caja b» en su partido y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos «ilegales» a dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004.

En cuanto a Rajoy, su testifical ha sido interesada por la misma acusación popular y por la de Izquierda Unida (IU). Fue precisamente Adade quien consiguió que este ex jefe del Ejecutivo compareciera ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los primeros años de actividades de la trama Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo.

En aquella ocasión, en la que aún era presidente del Gobierno, afirmó que «jamás» supo nada de la presunta caja 'B' del PP porque sus responsabilidades en el partido eran «políticas», no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad de su testimonio. Ahora, podrá responder sobre el mismo asunto, si bien no se someterá al careo con el extesorero popular Luis Bárcenas que instaba su defensa. La Sala considera que no ha lugar.