La comunicación cambia de bando ahora

Narciso Michavila

Si hace un mes, tras el cambio de gobierno, lo que cambiaba de bando era la ilusión ahora, tras las primarias del PP, lo que cambia de bando es la voluntad de comunicar. Mientras el PSOE tiene un presidente que evita las ruedas de prensa, el PP ha apostado por el líder con mayor determinación para comunicar.

Se ha cumplido la máxima del estratega de Obama, David Axelrod: el electorado siempre busca la antítesis del presidente saliente. En las sociedades actuales, gestionar es comunicar. ¿De qué le ha servido al PP una gestión que, por ejemplo, ha creado 470.000 empleos en este último trimestre si, por no saber explicarlo, les ha llevado a la oposición? Por primera vez, el Partido Popular, tiene un líder con carisma que cree en la importancia de la comunicación.

En sociedades crecientemente complejas la corrección política ha ido estrechando el espacio de los líderes tradicionales. Reducir la política al eje izquierda-derecha sirve para los editorialistas del siglo XX, pero no para explicar una sociedad cada vez más líquida, más voluble y donde el poder ha dejado de ser jerárquico para ser en red; les recomiendo la lectura veraniega del último ensayo de Niall Ferguson: The Square and the Tower. Networks and Power.

La apuesta de Pablo Casado de comunicarse en red con los suyos, mientras no rehúye a la prensa, le ha dado la victoria en las primarias. Veremos si le sirve para ganar las municipales de 2019.