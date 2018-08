Ciudadanos sugiere que Zapatero está detrás del discurso de Sánchez en Venezuela José Manuel Villegas desconoce si el presidente del Gobierno evita referirse sobre la dictadura de Maduro porque «lo tiene hablado» con Zapatero

Yaisa Serrano

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, criticó este viernes que el Gobierno de Sánchez actúe mediante «bandazos» y «ocurrencias» porque «no tiene las cosas claras en muchas de sus actuaciones».

En la comparecencia que ofreció ante los medios este viernes, Villegas hizo referencia al discurso de Pedro Sánchez en Venezuela y su insistencia en no hablar claro sobre la dictadura política que mantiene el régimen de Maduro en Venezuela. «Que el presidente de una democracia consolidada se niega a condenar el régimen venezolano y se niegue a hablar de presos políticos es un problema para España», declaró. El catalán afirmó que desconoce los motivos por los que Sánchez mantenga ese discurso, y no tiene claro si lo hace por «convicción ideológica y problemas internos en el PSOE» o si «lo tiene hablado con Zapatero». «No sé si el ex presidente del Gobierno Zapatero está siendo su asesor en este ámbito, pero ya sabemos el daño que hizo a los venezolanos en su intermediación».

Sin embargo, Villegas tampoco descarta que se trate de nuevas «hipotecas con sus socios chavistas de Podemos y Pablo Iglesias», que mantienen una «íntima relación» con el régimen dictatorial de Venezuela.

Además, sobre que el Gobierno se haya personado, por fin, en la defensa del juez Llarena instructor del «procés», Villegas sostuvo que «estaba muy claro que el Estado tenía que sumir esa defensa», y califica positivamente que haya «rectificado». «En un principio se negó, quizás porque no le gustaría a sus socios separatistas, en este caso al señor Torra, con el que reúne más a menudo que con otros representantes políticos», acusó.

«Liberar el espacio público»

Villegas afirmó también que la formación naranja va a continuar con la política de «liberar el espacio público» en Cataluña, y defender las libertades públicas de una parte de la ciudadanía catalana.

Para ello, exige al Gobierno de Sánchez a «instar a los ayuntamientos y a las instituciones catalanas a cumplir con la legalidad y la Constitución española», y también al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que sigue con el discurso incendiario de la confrontación». Si no, insistió Villegas, «el señor Sánchez debe aplicar el artículo 155, que es la herramienta que tiene el Gobierno para defendernos a los ciudadanos de estas actuaciones ilegales por parte del señor Torra y de los dirigentes separatistas».

«El Gobierno de España no puede seguir indefinidamente mirando hacia otro lado mientras sus socios separatistas incumplen la ley y se saltan el Estado de Derecho», reiteró. En ese sentido, Villegas insistió en que «Ciudadanos va a seguir actuando en Cataluña y liberando los espacios públicos de los partidos separatistas».

El secretario general de la formación naranja dedicó el último espacio de su discurso a las críticas del presidente del PP, Pablo Casado, hacia el partido: «nos sorprende que critique a aquellos catalanes que defienden el cumplimiento de las leyes y las sentencias». Villegas criticó que los «líderes populares asuman el discurso separatista», que les está llevando a «desaparecer y no ser referente en Cataluña». Lo hizo después de que el líder catalán Xabier García Albiol, reprochara a Cs «no saber controlar» la concentración en Barcelona.

«Podemización» de la economía

El diputado por Barcelona afirmó que el Gobierno sigue «dando tumbos» en materia económica, que aún no sabe «la fórmula que va a enviar al Congreso». «Se habla de una subida de impuestos, que es perjudicial para el crecimiento económico», declaró. Sin embargo, no se implicó en si el partido votará a favor o en contra de la política presupuestaria socialista: «Ya veremos lo que presentan, la decisión sobre votaciones de Ciudadanos se tomará en las próximas Ejecutivas, pero está clara la crítica al abuso del decreto ley».

«La subida de impuestos no es más que la "podemización" de la economía que pone en riesgo las políticas sociales», declaró.

Además, Villegas se pronunció sobre el debate presupuestario de un Gobierno «débil»: «es incapaz de aprobar el techo de gasto y no parece que vaya a tener posibilidades para aprobar los presupuestos a corto y medio plazo».