Colau se desmarca de una Diada que defiende «la vía unilateral del independentismo»

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado hoy que no participará en la manifestación de la Diada del 11 de septiembre organizada por ANC y Òmnium porque no se siente «llamada a participar», ya que ve que es «independentista» y defiende «la vía unilateral», con la que ella no está de acuerdo.

Colau ha explicado que como alcaldesa participará en todos los actos oficiales que organizarán tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, como la ofrenda al monumento de Rafael Casanova, y ha asegurado que desde el consistorio van «a colaborar en la parte de la movilización ciudadana para que se pueda celebrar con éxito».

Así, aunque el Ayuntamiento colaborará con los organizadores de la manifestación de la Diada, ha dicho: «Yo no voy a participar personalmente porque no me siento llamada a participar».

«Es totalmente legitimo que la convoquen y yo he participado en manifestaciones a favor del derecho a decidir, porque siempre lo he defendido, y he denunciado que haya represión y haya gente en la cárcel, pero no soy nacionalista ni independentista y creo que la convocatoria de este año es claramente independentista y defiende la vía unilateral, de la que yo estoy radicalmente en contra», ha argumentado.

Colau ha precisado en declaraciones a los periodistas tras una entrevista en RAC1, la primera que concede a su regreso de sus vacaciones estivales, que, «aunque no participe la manifestación, es totalmente legítima» y el consistorio facilitará «que se celebre con total normalidad».

Preguntada por el «otoño caliente» que políticamente se avecina en Cataluña, la alcaldesa ha reconocido que «vienen algunas fechas relevantes, como el 11S o el 1-O, y es normal y legítimo en democracia que haya protestas y manifestaciones».

«Pero pido a los responsables políticos que abandonen el lenguaje bélico, que dejen de hablar de turbulencias, guerras y ataques porque necesitamos otro lenguaje», ha dicho.

«Necesitamos a gente realmente dialogante. Quim Torra y Sánchez -ha asegurado- se tienen que ver más veces, están obligados a verse la veces que sea necesario para encontrar soluciones, y les pido a ambos que no solo necesitamos símbolos y gestos, necesitamos hechos reales».

En estas declaraciones a los periodistas tras una entrevista a la emisora RAC-1, Colau ha hecho hoy un llamamiento a la «calma, la responsabilidad y a aplicar el sentido común» en la polémica por los lazos amarillos y ha acusado a Ciudadanos de «incendiar las calles».

«Desde la política tenemos que contribuir a que no haya incidentes, tenemos que contribuir a la serenidad y la responsabilidad», ha dicho.

«Los lazos son un hecho de libertad de expresión. La gente puede llevar, colgar lazos o pancartas, pero lo que nos tenemos que preguntar son las causas y buscar soluciones políticas a esta situación de excepcionalidad política, como es la colgada masiva de lazos», ha manifestado la alcaldesa.

Tras llamar al «sentido común», Colau ha reconocido que «a nadie le gusta que el espacio público esté monopolizado por un color o una expresión política, pero eso está amparado por la libertad de expresión».