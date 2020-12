«Ceuta y Melilla son españolas, no hay más que hablar» El primer ministro de Marruecos aseguró que había que «reabrir» el asunto de Ceuta y Melilla porque son tan marroquíes «como el Sáhara»

Este fin de semana, el primer ministro marroquí, Saadeddine El Othmani, aseguró que «llegará el día» en el que el reino alauí y España tengan que «reabrir el asunto de Ceuta y Melilla, territorios marroquíes como el Sáhara». Tras la tormenta desatada, y con una cumbre entre ambos países pendiente de celebrarse en febrero, las aguas comienzan a volver a su cauce después de que el Ejecutivo pidiera explicaciones a la embajadora marroquí en España, que aseguró que todo seguía como antes.

¿Qué le parecieron estas declaraciones?

Muy desafortunadas, pero estamos acostumbrados a las licencias que se toma el Gobierno marroquí. Muchas veces, lo de Ceuta y Melilla ha salido a colación cuando quieren hacerse ver u ocultar algún asunto interno, que no sé si es el caso. Coincide con otros temas: Sáhara, inmigración... Meter todo en el mismo paquete es lamentable. Melilla y Ceuta llevan más de 500 años siendo españolas, son más antiguas que otras ciudades españolas y son incluso previas al Reino de Marruecos. No se puede ocupar algo que no estaba ocupado antes por Marruecos si no existía. La soberanía es española, lo tenemos claro. Tenemos Constitución y Estatuto de Autonomía. Además, los tratados internacionales lo reconocen. Nunca hemos sido colonia.

¿Cómo valora la reacción del Gobierno español?

El primer ministro tuvo una ocurrencia y lo que ha hecho el Gobierno es lo correcto. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, respondió rápidamente y este miércoles hablé con la secretaria de Estado, Cristina Gallach. Se convocó a la embajadora de Marruecos y dijo que el «status quo» seguía exactamente igual. Es como si decimos que mañana Burgos lo reclama Polonia: para decir tonterías siempre hay tiempo. Estoy de acuerdo con la vicepresidenta Carmen Calvo: no hay tema. Ceuta y Melilla son españolas, no hay más que hablar.

¿En Madrid se tiene en cuenta la opinión de las ciudades autónomas?

Este es un problema que trasciende de lo local, pero se está teniendo en cuenta. Si no, le aseguro que protestaríamos. Las gestiones que han hecho han sido correctas. Me da igual si son del PP o del PSOE: si hacen lo correcto, lo digo. Esto ha pasado más veces. En Marruecos sabrán por qué quieren sacarlo, pero no tiene más recorrido aunque les pese.

Podemos presiona al PSOE con el referéndum del Sáhara. ¿Esto afectará a Ceuta y Melilla?

Si hay represalias, vendrían por parte de Marruecos, pero espero que no porque son cuestiones distintas. Si empezamos con el Sáhara, seguimos con Ceuta y Melilla, luego Canarias, Andalucía y así hasta llegar a Roncesvalles. Tiene que haber relaciones bilaterales correctas entre dos países que se tienen que entender porque siempre lo han hecho, somos vecinos y tenemos intereses comunes. No hay que sacar esto de contexto porque parece que hacemos propaganda. Es algo que he oído tantas veces que no es ninguna novedad y habrá más cada vez que Marruecos lo crea conveniente, un criterio que no comparto.

¿Podría salir este tema en la cumbre bilateral de febrero?

No conocemos la agenda, pero espero y estoy seguro de que si se toca este tema, el Gobierno será todo lo contundente que esperamos. Esto no es negociable. No toca. ¿Nos preguntamos si Extremadura es de Portugal o de Marruecos? Que seamos vecinos no significa nada. Son elucubraciones de señores del Gobierno marroquí, que son libres de tener ensoñaciones para aprovechar una coyuntura determinada.