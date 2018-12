Casado: «Mi proyecto ha sido ratificado en estas elecciones, el PP ha vuelto sin complejos» El presidente del PP asegura que en Andalucía ha empezado «la recuperación» del espacio del centro derecha

Mariano Calleja

@Marianocalleja Seguir Madrid Actualizado: 03/12/2018 00:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La sede nacional del PP es una fiesta esta noche. La euforia se ha desatado cuando se han confirmado los datos del escrutinio de las elecciones andaluzas, que dan mayoría absoluta al bloque del centro derecha en Andalucía. Por primera vez en casi 40 años, el PSOE puede quedar fuera del poder. El líder de PP, Pablo Casado, ha comparecido ante los medios para subrayar que es un resultado histórico, que «ha ratificado el proyecto» con el que se presentó a las primarias. A su juicio, ha comenzado la recuperación del PP.

«Empezamos la recuperación del espacio y del liderazgo del centro derecha», ha proclamado Casado, quien ha encargado al candidato del PP, Juan Manuel Moreno, que encabece la negociación con Ciudadanos y Vox para buscar la presidencia de la Junta.

Fuentes próximas a Casado han subrayado que bajo ningún concepto negociarán otra candidatura, como la de Ciudadanos, que ha anunciado Albert Rivera. El PP advierte de que el partido naranja tiene dos opciones: o apoya a Moreno, o se abstiene y permite que Susana Díaz gobierne con Podemos, lo que en Génova creen que sería suicida para Rivera.

Casado considera que estas elecciones han ratificado su proyecto. «El PP ha vuelto para reivindicar nuestros principios y valores sin complejos» ha señalado.

El líder de los populares ha subrayado que su partido «es la casa común del centro derecha». «Esta es la primera cita para que el PP regrese cuanto antes al Gobierno». A su juicio, es un fracaso histórico no solo del PSOE andaluz, sino también de Pedro Sánchez. «Los andaluces han dicho un no rotundo a Sánchez. No confían en sus políticas y sus aliados y no confían en que sea una esperanza de futuro».

Casado cree que en estas elecciones ha empezado el cambio que necesita España: «Que Sánchez vaya pensando en convocar elecciones».