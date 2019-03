Pablo Casado, con los números uno del PP, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid - ABC

Casado exhibe la renovación del PP: «Somos un partido unido, que no pierdan el tiempo en intentar dividirnos» El líder del PP pide a sus candidatos que no respondan a la «guerra sucia» en la campaña con crispación y que no se crean las encuestas