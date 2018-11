Casado ensaya las generales y presenta el «nuevo PP» Los populares creen que las elecciones se celebrarán el 15 de diciembre de 2019

Mariano Calleja

La campaña de Pablo Casado en Andalucía es un ensayo en toda regla de las generales, según reconocen los populares. El líder de PP está aprovechando todos sus actos en el sur, solo ayer tuvo otra media docena, para darse a conocer como presidente del partido y para presentar el cambio del «nuevo PP». Casado quiere que cuando se convoquen las elecciones generales tenga parte del trabajo hecho, y en este caso que los andaluces comprueben de primera mano que el PP ha cambiado y que hay un proyecto puesto al día con un nuevo líder. El líder del PP ha llegado a tener más actos en un día que el propio candidato de su partido, pero es consciente de que si no se volcara en estas elecciones también se le criticaría por dejar a Juan Manuel Moreno «solo». Fuentes próximas a Casado señalan, además, que la presencia intensa del presidente en Andalucía ha servido para movilizar y espolear al partido.

En Génova estiman que las elecciones generales serán el 15 de diciembre de 2019. Tal precisión, que comparte Casado, se debe, según explican, a que el ciudadano corriente tiene en la cabeza que los cuatro años se cumplen ese mes, desde las elecciones de 2015, sin contar la repetición electoral de 2016, y todo lo que sea alargar el Gobierno sería visto como un intento de Sánchez de no querer dejar el poder. Los populares están convencidos, además, de que Casado ganaría ahora las elecciones generales.

En Andalucía, las expectativas de las que partía el PP eran bajas, así que los populares creen que si consiguen quedar por delante de Ciudadanos, algo que ven muy probable, será ya una «victoria». Sumar una mayoría con el partido de Rivera parece una meta aún lejana, y el PP se vuelca en pedir el voto útil, sin perder de vista a Vox. Calculan que hay más de un 30 por ciento de indecisos, de ahí la importancia de la campaña electoral, que puede tener segunda parte. El PP no descarta que haya que repetir las elecciones si Susana Díaz no es capaz de llegar a un pacto, y creen que las haría coincidir con las municipales en mayo.

Casado moviliza al partido con su presencia, pero también con sus mensajes punzantes contra Susana Díaz, a la que no deja de recordar que forma parte del partido que ganó la moción de censura con el apoyo de los independentistas catalanes y de los de Otegui.

No hay acto en el que Casado no tire un dardo contra Sánchez, al que ayer en Córdoba llamó «Zapatero 2», por no criticar la dictaduras, defender un presupuesto ruinoso, dividir a los españoles y romper la unidad cediendo ante el chantaje de los separatistas. «¿Qué piensa Susana de todo esto?», volvió a preguntar ayer.