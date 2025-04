Casado acusa a Sánchez de «cinismo» e «hipocresía» al reconocer que nunca pensó en pactar con el PP

El Partido Popular cree que Pedro Sánchez se ha quitado por fin la careta. En una entrevista en el diario italiano Corriere de la Sera, el presidente del Gobierno ha confesado que nunca ha pensado en buscar un pacto con el Partido Popular. Pablo Casado le ha respondido ya a través de las redes sociales y le ha acusado de actuar con cinismo e hipocresía. «Sánchez miente en España y se confiesa en Italia», le ha reprendido Pablo Casado en un acto electoral en San Sebastián junto al candidato de PP+Cs, Carlos Iturgaiz.

El jefe del Ejecutivo español comenta en la entrevista que nunca ha pensado en pactar con el PP y ha puesto de ejemplo el caso del Partido Socialista griego, el PASOK , que «casi ha desaparecido» tras formar parte de una gran coalición con la derecha, cuando lo que Grecia demandaba eran medidas sociales, según informa Efe.

«Se le ha caído la careta. Ya lo sabíamos muchos pero agradecemos la sinceridad en un periódico extranjero», ha apuntado Casado, molesto por lo que denuncia como un acoso y derribo hacia el PP por parte del Gobierno pese a que, asegura, su actitud siempre ha sido constructiva y de mano tendida para trabar pactos de Estado en esta crisis. «Nos insultaba su portavoz, nos insultan desde la Monlocloa», se ha quejado. «Resulta que el antipartriota al final es él. Nos acusaba de no querer a acuerdos y ahora dice que nunca se ha planteado una gran coalición ni ningún tipo de acuerdo».

«Se llama hipocresía, en Italia y España. Y eso de hacer responsable a los demás se llama puro cinismo. Aquí y en Italia», ha remachado el líder de Génova.

Horas antes, Casado había escrito en Twitter: «En España nos acusa falsamente de no pactar, de crispar y de ser antipatriotas por criticarle fuera. Justo lo que hace él. Eso es practicar la hipocresía diplomática y el cinismo institucional».

El portavoz del PP, Pablo Montesinos , en Radio Inter ha señalado que «Pedro Sánchez se ha quitado la careta». «Siempre ha sido el del no es no. Una vez más se ha demostrado que no decía la verdad. El jefe del Gobierno ha dado una entrevista a un medio italiano y ha dicho: Nunca he pensado en pactar con el PP».

🔴 Pedro Sánchez se ha quitado la careta. En una entrevista con el @corriere confirma que nunca ha pensado en pactar con el PP. Siempre ha sido el del “no es no”.



🎙 @montesinospablo en @RadioInter_es

📄 https://t.co/1igBQDtLFj pic.twitter.com/CRUGrlJ2CL — Partido Popular (@populares) July 8, 2020

Fuentes populares sostienen que «los españoles pueden comparar. La mano tendida del presidente Casado, proponiendo acuerdos de Estado, y el no de Pedro Sánchez a todo lo que ha planteado este partido».