Del Burgo reconoce entregas en metálico de Bárcenas y defiende su legalidad Testifica ante el tribunal que gestionó 500.000 pesetas de Génova para una víctima de ETA y más de tres millones de pesetas para compensar a un consejero en Navarra

Isabel Vega SEGUIR Madrid Actualizado: 23/03/2021 13:08h

El exdiputado del PP Ignacio del Burgo ha declarado este martes como testigo ante el tribunal que juzga al extesorero del PP Luis Bárcenas por el presunto pago en B de parte de las obras de la sede del partido y ha reconocido que recibió para otros dinero en metálico de su mano por instrucción del también extesorero y entonces gerente Álvaro Lapuerta, si bien ha defendido la legalidad de aquellas entregas, de las que firmó recibí, lo que en su opinión contradice la posibilidad de que fuesen «dinero negro».

En concreto, Del Burgo ha reconocido que tal y como consta en los apuntes contables de Bárcenas, él recogió en la sede de Génova «por orden de Lapuerta» un total de 500.000 pesetas (unos 3.000 euros) para la exconcejal de Atarrabia, Elena Murillo, que había sufrido un atentado de ETA en su domicilio y «vivía en un parking».

«ETA había destrozado su casa y vino a verme e hice una gestión. Un día me llamó Lapuerta y me dijo, 'pasa por Génova y recoges el dinero y se lo entregas'. Pasé por Génova, cogí el dinero, firmé el recibí, fui a Pamplona, se lo entregué, firmó ella el recibí y ese recibí se volvió a enviar a la gerencia nacional», ha declarado, para insistir en que «era una operación absolutamente legal, legítima» y de la que se siente «orgulloso».

Aunque ha dicho desconocer por qué aquel dinero se le dio en efectivo a él en lugar de ordenar una transferencia para Murillo o expedir un talón, sí ha dejado caer que era la forma «más rápida» de atender aquella necesidad y que jamás pensó que el dinero podía tener un origen ilícito, tanto por el hecho de que se firmaban los mencionados recibís como porque en aquella época se realizaban donaciones anónimas a los partidos políticos sin la restricción legal que años después se impondría. En ese contexto, no veía extraño que se manejase cash.

Una compensación pactada con Aznar

La otra entrega, según ha explicado, fue periódica y dirigida al ya fallecido Calixto Ayesa, que formó parte del equipo resultante de la primera alianza entre el PP y la Unión del Pueblo Navarro tras el fracaso de la UCD, a principios de los noventa. Según ha explicado, con la disolución de la UCD ambos se quedaron con la responsabilidad de un crédito de 14 millones de pesetas que había suscrito el partido en Navarra.

Con ese «quebranto económico», Ayesa no quería asumir un puesto de consejero en aquel primer gobierno de UPN renunciando a sus ingresos privados y Del Burgo pidió ayuda a Manuel Fraga «con el que tenía cierta amistad» para mediar con el banco que ya les estaba reclamando la deuda.

«Lo comenté con el presidente del partido (que entonces era José María Aznar) y me dijo que igual podríamos darle una compensación por las deudas asumidas teniendo en cuenta que en la refundación, el PP era heredero de UCD. Al cabo de unos días me llamó Lapuerta y me dijo vamos a darle a Calixto Ayesa esa compensación que se la pagaremos en metálico a lo largo de la legislatura y de forma periódica», ha explicado.

Él personalmente recogía las cantidades y se las llevaba a Navarra y fueron «más de tres millones de pesetas» a partir de 1991, tal y como reza en los apuntes contables de Bárcenas cuya veracidad en lo que a Ayesa, a Murillo y a él respecta, ha reconocido.

Del Burgo ha insistido en que aquello se trató con «confidencialidad» pero no por el origen del dinero, sino por un tema «político» ya que no interesaba que trascendiese que el PP estaba «financiando» a Ayesa.

«A mi me piden que pase a recoger el dinero y no me planteo por qué es en metálico. Yo no me planteaba de dónde procedía. No sé si ese dinero que se me dio procedía de donaciones anónimas o simplemente de los ingresos del partido. Yo no me podía imaginar que fuese de fuera del circuito legal del partido», ha dicho en otro momento de su declaración.

«Si yo hubiera conocido, que no lo sé porque no está nada claro, que esos apuntes corresponda a una contabilidad B, hubiera puesto el grito en el cielo y hubiésemos acabado con esa práctica», ha asegurado.

30.000 euros a una fundación

La declaración de Del Burgo, accidentada por problemas en la videoconferencia, ha precedido a la de Eugenio Nasarre, que fue diputado del PP hasta el año 2006 y que aparece igualmente en los papeles de Bárcenas por unas donaciones a la Fundación Humanismo y Democracia cuya veracidad ha reconocido.

«Yo recibí hacia finales, no recuerdo la fecha, de 2002 o 2003, 30.000 euros para la Fundación Humanismo y Democracia que me entregó el señor Álvaro Lapuerta y que yo, en fin, evidentemente, deposité en la cuenta corriente de la Fundación (...) Me lo entregó en metálico que era un procedimiento perfectamente legal y razonable tratándose de donaciones anónimas», ha declarado.

En la misma línea que Del Burgo, ha defendido que «esa operación era absolutamente legal» porque el dinero procedía de «unas donaciones anónimas que era lo que se practicaba» hasta que cambió la legislación sobre financiación de partidos.

«Lapuerta estaba perfectamente capacitado para tener sus contactos y facilitar a la fundación Humanismo y Democracia y yo lo recibí como una operación normal y así creo que lo vivimos todos los de la fundación, que efectivamente se contabilizó y queda en las actas de la Fundación y la justificación al Protectorado», ha añadido.