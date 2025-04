Brecha en PSOE y Unidas Podemos por la reforma fiscal: los socialistas no apoyan la iniciativa de sus socios

EFE / Vídeo: Declaraciones de Yalanda Díaz este pasado 10 de febrero, afirmando que no hay ninguna brecha en el Gobierno por la reforma fiscal - EUROPA PRESS

El Congreso de los Diputados debate en el Pleno de esta tarde la proposición no de ley de Unidas Podemos para una reforma fiscal. Se trata de una propuesta que el Grupo Confederal registró hace unas semanas de forma unilateral e independiente a la que se supone que acordaron negociar en el seno del Ejecutivo de coalición con el PSOE, como partidos cogobernantes que son. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique , ha defendido la propuesta: «Con esta proposición queremos contribuir a resolver el gravísimo problema de insuficiencia y justicia fiscal que tiene España, el Gobierno debe abordar de forma valiente y eficiente la reforma fiscal».

La iniciativa de Unidas Podemos ha abierto una nueva brecha con el PSOE, que lo interpreta como un movimiento de presión y no lo aceptan. «No lo apoyaremos, vamos a respetar el trabajo que está haciendo el Ministerio de Hacienda con expertos para elevar una propuesta trabajada», ha asegurado el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez , en una rueda de prensa este martes posterior a la Junta de Portavoces.

Antes del debate, Echenique había explicado en otra rueda de prensa que ofrecieron al PSOE «ceder en algún punto» para llegar con un acuerdo al Pleno, aunque los socios lo rechazaron. Como dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , el PSOE considera «inoportuna» esta iniciativa del partido morado. Pero Unidas Podemos insiste en la «necesidad» de avanzar «en justicia fiscal» cuanto antes.

La unilateralidad de Unidas Podemos no solo no gusta a los socialistas, sino que fuentes parlamentarias de otras formaciones han criticado que presenten una propuesta mientras el Gobierno estudia otra. Desde el PNV, Idoia Sagastizabal ha lamentado que «no se entiende» que traigan una propuesta antes del informe de expertos, así como advierte de que «los roces públicos» no ayudan . «Lo lógico es que traigan una propuesta consensuada en el Gobierno para debatir aquí», ha dicho la diputada del PNV, que tilda el movimiento de Unidas Podemos de «campaña de márketing para ver quién es más progresista».

Montero y Belarra se enzarzan

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz , intentó capear esta tensión la semana pasada asegurando que no hay «ninguna brecha» sobre fiscalidad , pero sus declaraciones envejecieron muy rápido por los encontronazos entre las ministras.

La titular de Hacienda criticó el miércoles pasado a Unidas Podemos al recordar que el acuerdo interno que tenían era consensuar una propuesta fiscal después del informe del 'Comité de Personas Expertas' . Así, el pasado viernes, durante el cierre de campaña para las elecciones de Castilla y León, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra , cargó contra Hacienda sin medias tintas.

«Se esconden detrás del informe de expertos para evitar la reforma fiscal», atizó Belarra; que acusa además al PSOE de «intentar incumplir el acuerdo de gobierno». Echenique ha considerado este martes que ese comité de expertos es una «decisión política» más que «técnica», con lo que suscribe lo dicho por Belarra en los días anteriores.