Batet tacha de «desliz» las declaraciones de Maragall sobre las supuestas órdenes a la Fiscalía La ministra de Política Territorial asegura que el Ejecutivo está comprometido con la autonomía del Ministerio Fiscal

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha tachado de «desliz» las palabras del consejero de Acción Exterior de Cataluña, Ernest Maragall, y ha recordado al independentismo que «hay cosas que no pueden pedir» al Gobierno, aunque ha destacado que hay «margen» para la acción y la negociación con la Generalitat.

Después de que Maragall asegurara en una entrevista que Batet se comprometió en el seno de la comisión bilateral Estado-Generalitat a dar instrucciones a la Fiscalía sobre el proceso soberanista, declaraciones que luego matizó, Batet ha hecho una defensa férrea de la separación de poderes y ha tildado de «inadecuadas» las palabras del consejero catalán.

En declaraciones a RNE, la titular de Política Territorial ha defendido que el Ejecutivo está comprometido con el cumplimiento de la Constitución y por lo tanto con la autonomía de la Fiscalía. «Las fuerzas políticas saben perfectamente que no pueden pedir al Gobierno cosas que no puede hacer, hay muchísimos margen, mucha acción que negociar: cómo mejorar la vida de las personas», ha aseverado.

Por ello ha reiterado que la petición de ERC de que el Gobierno oriente la acción de la Fiscalía en el caso judicial contra el procés se escapa de las competencias del Ejecutivo: «No está en nuestras manos y vulneraría la división de poderes».

Preguntada por la amenaza de ERC de no apoyar los presupuestos si la fiscal no retira el delito de rebelión contra los presos del «procés», Batet ha pedido a la formación independentista que decida si respalda las cuentas una vez las haya estudiado y no aduciendo «razones peregrinas».

«Si decide no apoyarlos por razones peregrinas es su responsabilidad y tendrán que dar explicaciones», ha avisado la ministra, quien ha defendido que los Presupuestos apuntan a «cambios sustanciales» en política social, por lo que ha pedido a Esquerra que fije su posición «en función del contenido» y decida si quiere ser «útil» para la ciudadanía.