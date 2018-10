El PNV anuncia que se reunirá esta semana con el Gobierno y ERC dice que no hablará de las cuentas Los nacionalistas vascos insisten en que no apoyarán los Presupuestos si Sánchez no cumple los compromisos alcanzados con el anterior Ejecutivo

El Gobierno y el PNV mantendrán su primera reunión para negociar los Presupuestos Generales del Estado esta semana. Así lo ha anunciado este martes el portavoz del grupo vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, a la entrada de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja. La reunión se producirá tan solo unos días después de que el secretario de Podemos, Pablo Iglesias, se reuniera este lunes con el lendakari, Iñigo Urkullu, para hablar sobre las cuentas.

El Gobierno ya había asegurado que el primer partido con el que hablaría sobre los Presupuestos sería con el PNV, aunque la semana pasada Esteban informó de que no se había producido ningún contacto. El portavoz de los nacionalistas vascos ha rechazado desvelar la fecha y el lugar de la primera negociación con el Ejecutivo, y ha insistido en que no informaría del «minuto a minuto» del estado de las conversaciones y no las publicitaría, sino que dará más explicaciones cuando haya contenido.

También ha avisado, como ya hiciera el lunes el presidente del partido, Andoni Ortuzar, de que no apoyarían el acuerdo presupuestario alcanzado por Sánchez e Iglesias hasta que no se vayan «completando» los compromisos que adquirió el presidente en la moción de censura, así como los acordados en los Presupuestos pactados con el Gobierno del PP. Ha pedido, además, que se establezca una relación con el gobierno vasco sobre la comisión bilateral y el Estatuto. «Mientras no veamos que eso se va completando, y que hay voluntad, no vamos a negociar el Presupuesto».

Los que no insisten en que no se sentarán a negociar las cuentas con el Gobierno son los diputados de ERC, que no se mueven de su exigencia de que el Ejecutivo inste públicamente a la Fiscalía a rectificar las condenas a los presos del «procés». Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, ha anunciado que el Ejecutivo no les ha llamado para mantener ninguna reunión, «pero tampoco iríamos. Ya nos conocemos bastante para hacer payasadas. No tiene sentido que nos inviten; no participaremos si no hay ese movimiento previo».

El Ejecutivo tampoco ha llamado de momento al PDECat, que, como ERC, pide comivimientos con los presos, pero a diferencia de los de Oriol Junqueras si están dispuestos a sentarse en una mesa de negociación para explicar su postura. «No se dan las condiciones de confianza con el Gobierno. Pero siempre somos partidarios de sentarnos», ha explicado el potavoz de la antigua Convergencia en la Cámara Baja, Carles Campuzano.