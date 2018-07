«¿Qué amigos del PSOE hay en la lista de la amnistía fiscal para que no se atrevan a publicarla?» Pedro Sánchez no publicará los nombres de los amnistiados en 2012, tal como prometió

El de ayer no fue un Pleno fácil para Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno había prometido en varias ocasiones que si llegaba a La Moncloa publicaría los nombres de los evasores que se acogieron a la amnistía fiscal aprobada por el PP en 2012 y declarada inconstitucional por el TC. Ayer asumió que no podría hacerlo en base a un informe solicitado a la Abogacía del Estado que sentencia que «no resulta conforme al orden constitucional publicar estos datos».

La contradicción le salió cara al líder del Ejecutivo y los partidos mayoritarios de la oposición abroncaron a Sánchez por faltar a su palabra. «Desafortunadamente no podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustaría, créanme», se defendió Sánchez, pero esta defensa no convenció a ninguno de los grupos.

«Media hora»

Tanto el PP como Ciudadanos fueron críticos con este asunto. El portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, reprochó al presidente que sus medidas durasen «media hora» y le afeó que se retractase en su decisión de publicar los nombres de la lista. Hernando le recordó a Sánchez que los gobiernos socialistas también habían llevado a cabo amnistías fiscales y enseñó en la tribuna una información de ABC en la que se señala al exministro socialista Miguel Boyer y al actual ministro de Exteriores, Josep Borrell, por estas amnistías.

Más allá fue el líder de Ciudadanos, que deslizó que la negativa del presidente a dar los nombres de los evasores fiscales podría tener algo que ver con la aparición en esa lista de algún «amigo». «¿Qué socialistas o amigos del PSOE hay en esa lista para que ahora no se atrevan a publicarla?» se preguntó el presidente de Cs, que le pidió a Sánchez que «rectifique y no tenga miedo a la transparencia».

Ya en su turno de réplica, el presidente del Gobierno le dio su palabra a Rivera de que él tampoco conocía los nombres de los evasores. «Usted, que parece que tiene datos, salga aquí y dígalo, señor Rivera. Yo les puedo garantizar que no tengo ni idea y lo que no voy a hacer es prevaricar», replicó Sánchez.

Unidos Podemos

Pero el PP y Cs no fueron los únicos grupos que cargaron contra el Gobierno por este asunto. Su principal apoyo en la moción de censura, Unidos Podemos, también se unió a la protesta del resto de formaciones. Su portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, dedicó buena parte de su intervención a exigir una rectificación al presidente y condicionó la confianza de su grupo a que vaya «a cumplir todo lo prometido».

«Nos tiene muy preocupados. Hay más de diez vídeos en los que se compromete a publicar la lista si llegaba al Gobierno. No vamos a consentir que usted falte a su palabra», aseguró la portavoz de Unidos Podemos. Sánchez trató de contrarrestar lo que algunos diputados calificaron como «decepción» con el anuncio de un anteproyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude que incorporará la prohibición para elaborar nuevas amnistías fiscales.