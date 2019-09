Rivera se compromete a pactar con Casado en menos de un mes tras el 10-N pero rechaza España Suma Insiste en que un pacto previo con el PP enviaría votos a la abstención y daría argumentos a Sánchez

Seguir Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Madrid Actualizado: 18/09/2019 13:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ciudadanos quiere transmitir la idea de que su oferta final al PSOE para evitar la repetición electoral era, como la llamaron, una «solución de Estado». Un planteamiento de mínimos y excepcional para un momento concreto. Pero no una nueva estrategia de cara a futuros pactos. Al menos por ahora. La estrategia de campaña seguirá siendo la del pacto con el PP para expulsar a Sánchez de La Moncloa. «Yo pensé que tenía que hacer algo a pesar de ser coherente con mi posición», ha justificado Albert Rivera.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comparecido en el Congreso de los Diputados tras el último pleno de esta nueva legislatura fallida. Lo ha hecho para vender la fiabilidad de sus pactos con el PP, a partir de las experiencias autonómicas y locales, como antítesis de la falta de capacidad de Pedro Sánchez para alcanzar un acuerdo. Rivera se ha comprometido a alcanzar un acuerdo con Casado «en menos de un mes» si los resultados del 10 de noviembre dan «un solo escaño más» a la opción de sacar al PSOE del Ejecutivo: «Tenemos la opción de formar un Gobierno alternativo al señor Sánchez».

El modelo es el que se ha seguido en todos los pactos autonómicos. «El Gobierno será un Gobierno de PP y Cs», ha dicho Rivera preguntado expresamente por el papel de Vox en esos acuerdos. Pese a las tensiones, en todos los lugares donde esa suma podía funcionar, al final hubo acuerdo. Rivera destaca esa idea frente a un Sánchez que «no ha entendido la democracia parlamentaria» y que arranca su campaña diciendo que «nos hemos equivocado votando».

Poner como ejemplo esos acuerdos ha permitido a Rivera zanjar la posibilidad de un acuerdo antes de las elecciones con el PP en la forma de la coalición España Suma: «Claro que hay que sumar, como en Andalucia», ha dicho. Pero no antes. Rivera está convencido de que esa fórmula empujaría a muchos de sus votantes a no votar: «Vamos a sumar escaños para que no gane Sánchez. Con inteligencia. Sánchez desea una España de rojos y azules», por eso defiende «una suma inteligente que no reste votos, que no envíe votos a la abstención».

También lo ha descartado para el Senado, donde el sistema de elección penaliza a todo lo que no sea el primer partido y donde un pacto previo sí podría tener mucha incidencia en la composición final de la Cámara Alta. Lo justifica por las «diferencias» que Ciudadanos y PP tienen sobre el papel de esta institución, ya que ellos proponen «reformarlo o cerrarlo». Pero en última instancia el rechazo es en clave electoral para no dar «instrumentos» a Sánchez para realizar una nueva campaña en términos de polarización como el 28 de abril: «Es importante no dar ni una sola excusa».