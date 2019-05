Entrevista Albert Rivera: «Si el PP se obsesiona con Ciudadanos, se equivoca de rival» El presidente de Ciudadanos rechaza que su formación se esté alejando del centro y garantiza que el liberalismo está creciendo en España

—Usted se autoproclama líder de la oposición, pero el PP tiene más escaños y también más votos.

—Yo no le tengo miedo a la competencia, soy liberal, los españoles elegirán quién lidera la oposición con los hechos, no con las palabras. El objetivo de la oposición no tiene que ser tanto la competencia entre líderes de la oposición, sino cómo controlamos a este Gobierno para formar uno alternativo. Si el PP se obsesiona con Cs como estoy viendo y se equivoca de rival, podemos tener un problema: que la batalla esté ahí y no frente a Sánchez.

—Con su compromiso de no pactar con Sánchez, ¿no está usted abandonando el centro?

—El que se ha podemizado es Sánchez, yo sigo en el mismo lugar. Cs ha conseguido un gran resultado en el 5 ideológico y en el 6 –los principales nichos centristas–, y Sánchez ha crecido por la izquierda y no por el centro. Es muy sintomático. El centro y una parte del centro-derecha ha optado por Cs. Pero es verdad que hay gente también de centro-derecha, o que se denomina a sí misma de centro-derecha, que ha optado cada vez más por Cs. No es un problema de etiquetas, es un problema de ilusión.

—¿Su objetivo es atraer al votante liberal del PP?

—En España cada vez hay más liberales. Sociológicamente el liberalismo está creciendo en el mundo: Francia, Canadá, hay ocho primeros ministros en Europa... Frente al populismo y el nacionalismo se está haciendo fuerte. Y Cs es el partido liberal español que puede ser el primer partido liberal de Europa, lo cual sería muy importante en España. No digo que no haya liberales que hayan votado todavía al PP, pero creo que cada vez están claramente situados en Cs. El liberalismo está en Alcalá y en Ciudadanos.

—¿Hay tantos liberales en España como para ser primera fuerza?

—Yo creo que sí. Cada vez hay más liberalismo y menos socialismo y menos conservadurismo. La globalización está haciendo gente más libre, que quiere elegir, decidir, viajar, trabajar en diferentes países. La libertad individual en un mundo global es muy importante. Los liberales tenemos antídotos más eficaces contra el nacionalismo y contra el populismo.

—¿Para usted Vox es ultraderecha?

—En mi ideario tengo una ventaja respecto al PP: nosotros ya hemos dinamitado el eje izquierda-derecha. Sí que es verdad que Vox –no lo digo yo, lo dicen ellos– es un partido conservador, algunos lo llaman ultraconservador. Pero si algo ha demostrado esta campaña con Vox, es que a los que han optado por hablar cada día de otro partido les ha ido peor.