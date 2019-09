Aguirre: «Es completamente falso» La expresidenta de la Comunidad de Madrid subraya que irá a declarar con mucho gusto para defender su inocencia

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha subrayado hoy, después de ser imputada por el juez en el caso Púnica por la supuesta financiación irregular del PP madrileño, que todo es «completamente falso». Aguirre ha señalado que irá a declarar con mucho gusto para defender su inocencia.

La política madrileña ha explicado que se ha enterado por la prensa de que está citada a declarar como investigada por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. «Me he enterado por los medios de que el juez me cita a declarar como investigada en relación a una presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid».

La expresidenta defiende su inocencia y muestra su disposición a colaborar con la Justicia: «Solo puedo decir que lo que he conocido en los medios (porque no me ha llegado el Auto del Juez) es completamente falso en lo que a mí se refiere. Quiero añadir que iré a declarar con mucho gusto para defender mi inocencia y colaborar con la Justicia».

Desde el Partido Popular de Pablo Casado se ha recibido la noticia de la imputación de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, entre otros, con tranquilidad, y se ha querido trazar una línea roja muy clara con una etapa del pasado en el partido.

Fuentes de Génova han subrayado que los casos de corrupción que se investigan son de hechos ocurridos hace 10 o 15 años, que nada tienen que ver con el PP actual. Los populares han remarcado que Cifuentes ya no es afiliado, y Aguirre no tiene ningún cargo orgánico.