Acebes, sobre los papeles de Bárcenas: «Son rotundamente falsos, no se corresponden con la realidad»

El ex secretario general del Partido Popular Ángel Acebes ha negado este lunes haber sido receptor de ninguna de las cantidades que figuran en los papeles del extesorero del partido Luis Bárcenas (un total de 107.100 euros en cuatro años). «Todas las retribuciones que he recibido han sido vía transferencia y las he declarado a la Agencia Tributaria. No sé y sigo sin saberlo y sin explicarme a qué corresponden esos papeles, esos apuntes. No son ciertos, son rotundamente falsos y no se corresponden con la realidad« , ha dicho.

Durante su comparecencia como testigo en el juicio de la presunta caja B del PP, Acebes ha explicado que su cargo de secretario general (en el que se mantuvo entre 2004 y 2008) era independiente del de tesorero y que entre ambos departamentos no había ningún tipo de relación jerárquica , de dependencia. «Cada uno tiene un área totalmente diferenciada«, ha apuntado. Y el tesorero (en aquella época Álvaro Lapuerta) se limitaba a rendir cuentas de los presupuestos ante el comité ejecutivo. En las reuniones de ese órgano tampoco se habló nunca, ha dicho, de donaciones ni del destino que se les daba. »Cuando se presentaban los presupuestos él (Lapuerta) decía que área económica se ajustaba a la legalidad y que la contabilidad estaba perfectamente auditada internamente y por el Tribunal de Cuentas«.

Sobre la supuesta compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la Caja B del partido por parte de Lapuerta y su posible conocimiento de estos hechos, Acebes ha insistido en que «desconoce» la existencia de esa supuesta Caja B, por lo que «difícilmente puedo dar instrucciones de una caja que no conozco y de un dinero que no existía en el PP«. Sí ha admitido que conocía la ampliación de capital de Libertad Digital porque recuerda una reunión con el presidente del medio, Alberto Recarte, en el que éste les preguntó si conocían a alguien que pudiera estar interesado en la compra de estas acciones. También ha señalado que nunca supo que Lapuerta (precedesor de Bárcenas en la tesorería del partido) tenía acciones de Libertad Digital ni que las vendió posteriormente.

Obras en periodo vacacional

Respecto a las obras de Génova, quien fue ministro de Justicia, Interior y Administraciones Públicos ha dicho que como secretario general «no tenía ningún cometido en esas obras, ni económico ni de ninguna otra naturaleza». En un momento determinado, ha dicho, el gerente, Cristóbal Páez le informó de que «habían tomado la decisión de modernizar las plantas» y cree recordar que le llevó unos planos. «Lo que nos interesaba a todos es que esas obras se hicieran en periodos vacacionales», ha dicho, no los detalles de una obra que correspondía al área económica , «en concreto al señor Páez». Tampoco fue informado, ha dicho, del coste de las obras: «Supongo que estaría en los presupuestos de cada año, pero no lo recuerdo». El testigo ha insistido en que Lapuerta nunca le habló de que existiera dinero B ni de «cómo se iba a pagar la sede del partido, ni en A ni en B ni de ninguna otra forma».

En declaraciones al abogado de Bárcenas, Acebes se ha remitido a su declaración durante la fase de instrucción ante el juez Ruz para sostener que la dirección de los temas económicos estaba en manos del tesorero (entonces Lapuerta) y que Bárcenas seguía sus instrucciones. Sus tareas eran así "más burocráticas, funcionariales". Ha reconocido que durante el tiempo que él fue secretario general no recibió ninguna queja sobre Bárcenas. Tampoco tuvo constancia como secretario general que hubiera sobre la mesa reclamaciones sobre la necesidad de complementar las retribuciones de aquellos cargos del partido que dejaban de estar en el Gobierno desmintiendo así los sobresueldos.