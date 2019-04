Abascal, sobre el PP: «Creo que José María Aznar comparte lo de derechita cobarde» El presidente de Vox asegura que su partido no necesita a los medios de comunicación y lamenta que les «han maltratado» tergiversando muchos de sus discursos

Dice Santiago Abascal que por supuesto clavaría la mirada en José María Aznar si en algún momento tuviese que acusarle de «derechita cobarde». A Abascal no hay perro que le ladre, incluso por muy relevante que haya sido en el pasado. El presidente de Vox ha asegurado este lunes estar «sorprendido» después de que el expresidente del Gobierno se diese por aludido y advirtiera la semana pasada de que, mirándole a los ojos, nadie se atrevería a criticar ni la falta de garantías ni de valentía del Partido Popular.

«Yo creo que el propio José María Aznar comparte lo de la derechita cobarde», ha expresado el líder de Vox, durante una entrevista en EsRadio, donde ha querido aclarar la polémica. Abascal ha explicado que está «sorprendido» porque cuando en la formación apelan al término «derechita cobarde» se refieren específicamente «al gran fraude» del Gobierno de Mariano Rajoy.

Según ha defendido, Rajoy «ha defraudado las expectativas de millones de españoles» por mantener una gestión en connivencia con la del Ejecutivo que dejó José Luis Rodríguez Zapatero: «Continuó con la hoja de negociacion de ETA, con una posición en Cataluña débil, subió los impuestos...». Y ha reiterado que le desconcierta que Aznar se dé por aludido porque «pensaba que compartía esa misma idea». Lo cierto es que Aznar siempre ha criticado la gestión de expresidente del PP. Y, Abascal, precisamente, abandonó el PP por no sentirse reconocido en las políticas de Rajoy.

Por otro lado, preguntado por el actual líder del PP, Pablo Casado, se ha expresado en los siguientes términos, y siempre dentro de su dinámica de confrontación con los populares: «Yo creo que Pablo Csado ha sido el vicesecretario de Comunicacion del albacea testamentario de Zapatero durante mucho tiempo, no sé si por convicción, por conveniencia o porque no tenía otro remedio».

Ahora, a su jucio, Casado ha generado «espectativas de cambio» en el que es su antiguo partido, pero lamenta que «un día haga una cosa y enseguida dé marcha atrás» cuando se encuentra con posiciones contrarias. En este sentido, a modo de ejemplo, ha apelado a los cambios de rumbo tomados por Casado cuando ha entrado en disonancia con el presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo.

Acusa de la violencia a Colau y el PSC

El sábado centenares de radicales independentistas intentaron boicotear un acto de Vox en Barcelona provocando incidentes en las inmediaciones. Los Mossos d'Esquadra tuvieron que realizar varias cargas después de que los CDR lanzaran huevos, pintura piedras y otros objetos contra ellos y contra los simpatizantes de Vox.

Como ya hizo durante el fin de semana, Abascal ha responsabilizado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al PSC, del acoso y de la violencia ejercida contra ellos. «Unos señalan y otros disparan», ha explicado. «Han alentado a la violencia y el odio contra Vox», ha continuado.

Sobre el Papa y los muros

Durante una entrevista en La Sexta el Papa Francisco cargó ayer duramente contra los gobiernos que levantan muros para evitar la inmigración. Una medida que de hecho Vox defiende para Ceuta y Melilla en el documento programático que llevan al 28-A. En este contexto, Abascal ha manifestado que respeta la opinión del Pontífice, pero no la comparte: «Mi respeto, pero mi diferencia».

Esta es una de las pocas entrevistas que el presidente de Vox ha concedido desde que empezó la precampaña. «Hemos dado menos entrevistas de las que nos han pedido», ha admitido, que además sostiene que su formación no necesita a los medios de comunicación. Su éxito, ha expresado, es porque han sabido servirse de las herramientas comunicativas de las redes sociales.

Abascal, sin embargo, sí que ha denunciado que algunos medios les «han maltratado» tergiversando muchos de sus discursos. Y ha sugerido que en algunas cadenas de televisión no le verán aparecer: «Voy a hacer caso a mi madre que me dice que no haga una entrevista con Jordi Évole».