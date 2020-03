Abascal arremete contra las «locas del odio» que no se «escandalizan por la explotación de niñas tuteladas» El presidente de Vox clausura la Asamblea General Ordinaria ante nueve mil personas en el Palacio Vistalegre de Madrid

Paloma Cervilla MADRID Actualizado: 08/03/2020 13:55h

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetida contra «las locas del odio» que «no se escandalizan por la explotación de las niñas tuteladas«, en la clausura de a Asamblea General Ordinaria que se ha celebrado en el Palacio Vistalegre de Madrid

Ante unas nueve mil personas (7.500 en las gradas y 1.500 en el albero), aunque no se cubrió la totalidad del espacio disponible, quedaron algunas filas vacías de las zonas próximas al escenario, el presidente de Vox ha defendido a las mujeres que «no pertenecen a ninguna tribu» y ha criticado a«esas groseras, obsesionadas por hablar de sexo con los niños, subrayando que »lo suyo está más cerca de la pedofilia y de la corrupción de menores«.

Este acto celebró bajo la amenaza del coronavirus. De hecho, Vox, hizo publica una nota a primera hora de la mañana recordando que en España se han celebrado concentraciones multitudinarias «sin instrucción en contra de las autoridades sanitarias«. Sin embargo, ha recomendado a los simpatizantes mayores que no asistieran al acto y que lo siguieran a través de internet. Junto a esta amenaza, otra afectó ayer a Vox, al ser atacados los autobuses que se dirigían a Madrid para asistir al acto.

Abascal agradeció el trabajo de los simpatizantes y afiliados por «haber aguantado esta campaña de demonización más abyecta de nuestra democracia. Gracias por haber llegado hasta aquí con esta campaña de tanta presión«. Asimismo, volvió a atacar »la manipulación sistemática de nuestros mensajes« desde los medios de comunicación y lanzó un grito de »¡basta ya a que la izquierda imponga sus ideas en España, los veletas acaben aceptándola y la derechita cobarde se dedique a gestionarla para que no le llamen fachas«.

El presidente de Vox acusó al Gobierno de «atreverse a amenazar con intervenir Murcia y no Cataluña, sino que le dan una mesa de diálogo« y denunció la inmigración que »está desestabilizando Europa«.

«¡No tenéis vergüenza!»

Abascal aventuró que el Gobierno «está pasando de ilegítimo a criminal, cómplices de los proyectos de unos y otros para destrozar España. Tarde o temprano acabarán en la cárcel los que traicionen la soberanía española y la Constitución«.

El presidente de Vox denunció la política de desigualdad del Gobierno, afirmando que «el objetivo es que nuestras hijas lleguen solas y borrachas, mientras bajan las penas a los violadores ¡No tenéis vergüenza!«. Sobre las agresiones sexuales señaló que el 50 por ciento, según los medios de medios de comunicación, están protagonizados por extranjeros.

El medio ambiente también fue otro de los temas abordados por Abascal, al afirmar que «la emergencia climática no la ha inventado la izquierda, tan solo se ha apropiado de ella para excluirnos a los demás. No aceptaremos lecciones de los que no se bajan del Falcon ni de helicóptero y comen a dos carrillos«.

Abascal salió en defensa de las mujeres, de las que «no sois de ninguna tribu que os representáis vosotras solitas, que no tenéis ningún macho alfa que venga a haceros ministras. Las que no representan a las mujeres son las locas de odio que asustan. Esas groseras que no se escandalizan con la explotación de las menores tuteladas«. En este sentido se preguntó por qué están tan preocupadas »por hablar de sexo a los niños más pequeños que tienen que pensar en otras cosas, qué ganas de destruir la inocencia. Lo suyo está más cerca de la pedofilia y la corrupción de menores que a la educación. Por eso manipulan lo que decimos«.

El secretario general de Vox, José Ortega Smith, recordó que el 8 de Marzo es «una fecha para olvidar porque comenzó la revolución rusa y cien millones de personas han perdido la vida por la ideología más humillante. Hoy seguimos sufriendo la lacra del comunismo«.

El dirigente de la formación de Abascal afirmó que van a entrar en el parlamento gallego y vasco, «porque vamos a darlo todo porque está en juego la libertad y vamos a defender la libertad lingüística«. En este sentido, pidió ayuda »ante las próximas elecciones del 5 de abril, que todo el que pueda dé un donativo y nos ayude a recorrer las plazas. Si fue posible en Andalucía, Madrid y Murcia es posible también en Galiia y el País Vasco. Estamos en permanente lucha, para nosotros no hay descanso . Hemos pasado de la resistencia a la reconquista y de la reconquista vamos a pasar al Gobierno de la nación«.

El eurodiputado y portavoz de Vox, Jorge Buxadé, se refirió a que su formación política no quiere que las mujeres «lleguen solas y borrachas a sus casas» y que frente al «pensamiento progre solo tenemos una alternativa: ejercer de alternativa. No podemos permitirnos el lujo de ser una cosa distinta a lo que somos».

Buxadé advirtió de que «no vamos a ceder frente al separatismo, solo le vamos a dar una cosa: un juicio justo. Y donde se insulte a nuestro Rey, se utraje a la bandera, habrá un hombre y una mujer de Vox diciendo que esta es la tierra de nuestros padres y tú no la vas a romper ni a dividir«.

Contra Feijóo

El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, arremetió contra el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que pidió a los visitantes de Vox que votaran al PP, afirmando que algunos «que decían que Vox no tenía cabida» en su tierra «tienen la desfachatez de pedir el voto«.

La portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, abrió la presencia de la mujeres en este acto inició su intervención saludando a los «españoles que defienden la unidad de la nación, frente a los nacionalismos corruptos».

La dirigente de Vox centró su discurso en el Día de la Mujer y denunció lo que definió como «feminismo radical» que «nos quiere sumisas a su agenda ideológica«. En este sentido, subrayó que tienen una »visión única del mundo, nos quieren expulsar del sistema a los que no aceptan sus dogmas como propios. El consenso progre querría que las mujeres de la alternativa no estuviéramos aquí, nos querrían en su manifestación. Su victoria sería silenciar a las valientes que hacemos frente a sus rodillos«.

La secretaria general del Grupo Parlamentario, Macarena Olona, inició su intervención afirmando que «el hombre no viola, viola el violador; el hombre no mata, mata un asesino, el hombre no humilla, humilla un cobarde. El violador no eres tú por ser hombre«. En un discurso vibrante en defensa de la mujer y en contra del señalamiento de los hombres, proclamó que en Vistalegre está »la España valiente. Sin miedo a nada ni a nadie«.