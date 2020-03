Elecciones vascas: Los partidos vascos acuerdan aplazar las elecciones sin fecha fija

Adrián Mateos SEGUIR Bilbao Actualizado: 16/03/2020 13:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hay consenso entre los partidos del País Vasco para retrasar las elecciones, en principio previstas para el 5 de abril. Los líderes de las formaciones políticas, que este lunes han mantenido una reunión con Iñigo Urkullu en la sede de la Presidencia vasca, han aceptado postergar los comicios sin fecha fija para minimizar el impacto del coronavirus en la Comunidad Autónoma.

En el escrito acordado, las formaciones señalan que, en el actual contexto de estado de alerta y emergencia sanitaria provocado por la pandemia del Covid-19, no pueden celebrarse los comicios «con las debidas garantías, tanto para la salud pública como para el ejercicio del derecho de sufragio».

La de retrasar las urnas era una opción que cobraba peso a medida que se agravaba la pandemia en el territorio. Era, además, una exigencia de los partidos de la oposición, que en los últimos días han presionado al Gobierno para que diera un paso en esa dirección. Finalmente, los líderes de PNV, PSE, PP, Podemos, Bildu y Equo, que se han reunido esta mañana con el lendakari, han acordado no celebrar los comicios el 5-A, aunque por el momento se desconoce la nueva fecha.

En este sentido, las formaciones han convenido que la nueva convocatoria se decidirá una vez se acabe la situación de alerta sanitaria. El Consejo de Gobierno vasco lo aprobará este mismo martes en la reunión que se celebrará en Vitoria.

Menos proclive al retraso electoral era el Ejecutivo de Vitoria. Principalmente, por los interrogantes jurídicos que plantea una decisión como esta, de la que no existen precedentes en España. No obstante, la situación crítica no dejaba otra opción. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló el pasado sábado que sería «poco razonable» celebrar unas elecciones en un contexto como el actual.