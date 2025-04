Carlos Iturgaiz: «Las elecciones vascas son un paso para echar a Sánchez e Iglesias del Gobierno»

La unión del centroderecha es, a juicio de Carlos Iturgaiz , (Santurce, Vizcaya, 1965), la única fórmula para mantener viva la llama del constitucionalismo en el País Vasco. Afirma el candidato popular a lendakari que la «tormenta política» que culminó con la dimisión de ... Alfonso Alonso como presidente del PP vasco ya ha amainado, y asegura sentirse con fuerzas para convertirse en la gran y única «alternativa» al nacionalismo de la mano de Ciudadanos.

La triste imagen que dejó el primer día de campaña electoral fue la de Rocío de Meer sangrando a causa de una pedrada. El acoso de los radicales entra en campaña.

Lo primero que quiero hacer es mandar todo mi cariño y solidaridad a Rocío de Meer y a su partido. Es intolerable que todavía no sea sagrada la libertad expresión en el País Vasco. Y no lo es porque los matones proetarras, los verdaderos fascistas en esta tierra, vienen a cargarse y a machacar a todos los que no piensan como ellos. Eso no lo vamos a permitir.

¿Qué opinión le merece la condena de Iñigo Urkullu? El lendakari achacó el ataque a una «dinámica de retroalimentación sospechosa».

La condena de Urkullu es la actitud del PNV, la de poner una vela a Dios y otra al diablo. Siempre es un «sí, pero…». Aquí no puede haber matices, igual que cuando se ataca a una sede del PNV. Pero ellos se mueven siempre en esa ambigüedad calculada.

¿Qué es lo que se ha hecho mal en el País Vasco para que cientos de personas acudan a un acto político con esas intenciones?

No es que se haya hecho nada mal, es que hay una parte de la sociedad vasca que sigue enferma. Que cuando mataban a los del PP y a los compañeros del antiguo PSOE descorchaba el champán. Generaciones después, siguen con el mismo odio hacia todo lo español. Es patético ver a niños aplaudiendo y vitoreando a los verdugos cuando salen de la cárcel.

Habla con intención al referirse al «antiguo» PSOE.

El Partido Socialista se ha descabalgado del constitucionalismo que antes defendía. Ahora le hace el juego a los secesionistas y apoya pactos con Bildu como los que hemos visto en Navarra o en el Congreso de los Diputados. Sánchez e Iglesias están tramando con Bildu, el PNV y sus colegas secesionistas catalanes una nueva constituyente para hacer una España federal donde el País Vasco y Cataluña puedan independizarse.

Urkullu prefiere hablar de «autogobierno», de instaurar una relación «bilateral» con España. ¿Qué le sugiere el plan del PNV?

Ya sé qué quiere decir el señor Urkullu cuando habla de autogobierno. Es hacer un País Vasco cómodo para los nacionalistas e incómodo para los que no lo son. Donde haya vascos de primera y otros de regional preferente. Eso es lo que tenemos que cambiar, y tenemos un plan para el futuro que es precisamente el de hacer un País Vasco de todos y para todos.

¿Qué se juega la ciudadanía vasca el 12 de julio?

Nos jugamos el futuro de las generaciones que vienen por detrás. No olvidemos que Urkullu y el PNV son corresponsables de que Sánchez e Iglesias estén en estos momentos en La Moncloa y, por lo tanto, de la imprevisible e ineficaz gestión del Gobierno. Como dice el FMI, en estos momentos el país con peores previsiones económicas por la pandemia es España. Esos problemas que estamos viviendo son también culpa del PNV.

De sus palabras se deduce que la campaña vasca trasciende del ámbito autonómico.

Es que esta campaña es una meta volante para echar a Sánchez e Iglesias de La Moncloa. Si hay un buen resultado de PP y Ciudadanos será más fácil desalojar al peor Gobierno que ha tenido España en su historia. Y lo ha tenido en el peor momento, eso es una tragedia. No me extraña que Felipe González diga que este Gobierno le recuerda al camarote de los hermanos Marx: está diciendo la verdad.

No sé si es usted dado a hacer caso a las encuestas, que no son favorables a la coalición. ¿Cómo afronta estas elecciones?

Nosotros las afrontamos diciendo la verdad, que es que somos la única alternativa constitucionalista en esta tierra. La única alternativa al nacionalismo, al que se le ha caído el mito de la buena gestión en esta legislatura. Que no se olvide nadie de que Urkullu tuvo que hacer dimitir a un consejero de Salud -Jon Darpón- por corrupción. Hay más casos, como el de De Miguel o el «caso Montai», pero sobre todo y principalmente está el caso de Zaldívar. Pero se aplica la ley del silencio, como si no le afectara al PNV. El objetivo de esta coalición es ser alternativa a todo eso y defender la Constitución, el Estatuto, la unidad de España y las libertades.