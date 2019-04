Sigue en directo el debate a seis en TVE

Actualizar

22.43Rufián reclama el fin de las puertas giratorias, impuestos a la banca y tener un parque digno de vivienda pública, y pregunta al resto de partidos si están de acuerdo. «Ustedes quieren romper España, la Constitución, acabar con la igualdad de los españoles. Esas propuestas son huecas, no valen nada en su boca», le responde Álvarez de Toledo. Arrimadas, por su parte, pide que «ojalá» no se aplique ninguna de estas medidas porque ella las sufre en Cataluña.

22.41Álvarez de Toledo muestra un gráfico en el que relaciona las bajadas de empleo con el PP y las subidas con el PSOE. «No le hemos escuchado ni una sola propuesta», le recrimina Mª Jesús Montero, y añade que «ustedes solo crean riqueza para unos pocos». «Ustedes se han convertido en una máquina de creación de paro en España», le responde Álvarez de Toledo.

22.39Esteban pide que «el superavit presupuestario pueda ser empleado» y asegura que «debe haber un déficit diferenciado para las comunidades autónomas porque no todas están en la misma situación». El representante del PNV reclama que la investigación sea más cercana a las empresas para que «puedan crearse más puestos de trabajo».

22.36Rufián critica a los partidos que sean constitucionalistas para aplicar el 155 y no cuando la Constitución «promete una repartición de la riqueza, del artículo 47, que garantiza un techo». «Estoy conmovidísima», responde Álvarez de Toledo. «El señor Sánchez es un peligro público porque si gobierna cuatro años este país nos arruina a todos», asegura Arrimadas. «No vuelva a hablar usted en nombre de Andalucía», le dice la representante de Ciudadanos a María Jesús Montero como hizo antes la representante del PP.

22.34Irene Montero (UP) reclama, en relación al Impuesto de Sociedades, «que las empresas lo paguen. Nominalmente es del 25 por ciento, pero los bancos no pagan ni el 5. En empleo, un dato: PP y PSOE solo han tenido una política, bonificar las contrataciones. Pero el Banco de España dice que eso nos hace perder 4.000 millones de euros cada año».

22.31Álvarez de Toledo (PP): «No utilice el nombre de Andalucía en vano. Ustedes [el PSOE] son los que han destrozado la economía de Andalucía».

22.30María Jesús Montero (PSOE) responde a Álvarez de Toledo (PP): «El PP no tiene otro debate que meterse con el señor Sánchez o criticar a Andalucía. Nunca hablan bien de Andalucía». «No al nacionalismo barato», interrumpe Álvarez de Toledo.

22.28Rufián (ERC): «Si en este país se paga la luz más cara es por la compra de favores del bipartidismo en los últimos 40 años. Lucha contra las dos lacras de autónomos y pymes: la morosidad. Y lucha contra los falsos autónomos».

22.27Arrimadas (Cs) expone sus medidas para que España sea «el mejor país del mundo»: «No más falsa temporalidad y precariedad laboral. La segunda propeusta es un alivio fiscal para las familias, los autónomos y las pymes. Y por último, menos duplicidades, menos chiringuitos políticos».

22.25Álvarez de Toledo (PP) carga contra María Jesús Montero (PSOE): «Ustedes gobernaron contra los andaluces como pretenden seguir gobernando contra los españoles. Ocultaron 500.000 pacientes en las listas de espera, en la educación tenía toda la razón la señora Tejerina cuando decía que es lamentable que los niños de Andalucía estuvieran a la cola [...]. 3.000 millones de euros en subvenciones sin justificar».

22.24María Jesús Montero (PSOE): «No nos conformamos con ser un país de trabajadores pobres». Reclama una fiscalidad «del siglo XXI».

22.23Esteban (PNV): «La mayor preocupación es el paro. Para dar solución hay que dar una estabilidad institucional. Debemos profundizar en eso. Nuestra visión para reducir el paro es potenciar la industria, debe ser la base, moderna, basada en I+D+I, y es necesaria la modificación de la legislación laboral».

22.21Irene Montero (UP): «Para recuperar la tranquilidad hacen falta cosas muy importantes: recuperar los servicios públicos, empleo estable y presumir la laboralidad de los falsos autónomos. Hace falta que la fiscalidad sea justa, [...] que subamos los impuestos a la gran banca, a las grandes empresas».

22.20Esteban (PNV): «Euskadi tiene una ciduadanía que debe ser respetada y tomada en serio. Nosotros entendemos la política de otra manera: diálogo, negociación y acuerdo». Rufián, que le ha precedido, ha recordado la «anomalía» de que Junqueras no esté en el debate.

22.19Inés Arrimadas (Ciudadanos): «El PP y el PSOE han pactado siempre con el nacionalismo. [-..] Creemos que Sánchez es un peligro público y para sacarle de La Moncloa le tendemos la mano al Partido Popular y que la gente en las urnas decida quién lidera esa alternativa. [...] España es un gran país y merece la pena luchar por él».

22.18Irene Montero (Unidas Podemos): «España va a ir a peor si hay un gobierno de derechas. Y eso va a pasar si gobiernan Cs, PP y Vox o Cs con el PSOE, porque eso también es un gobierno de derechas. [...] Hemos demostrado tener muchos defectos, pero a nosotros no nos compran».

22.16María Jesús Montero (PSOE): «Vengo a este debate a hablar de la política de las cosas. De qué país queremos para España. Un país tolerante, con covnicvencia, donde los ciudadanos piensen que las instituciones son ejemplares».

22.15Cayetana Álvarez de Toledo (PP) en el minuto inicial: «Este debate es una anomalía más de la España anomala del señor Sánchez. Debería ser un cara a cara entre el señor Sánchez y el señor Casado. ¿Por qué no lo ha querido? Porque es el vanidoso útil del separatismo y un hombre de un coraje discutido y discutible. [...] ¿Qué decir del señor Sánchez que no se haya dicho ya? Una expresión que él haya utilizado: usted no es una persona decente».

22.06El de esta noche será el único debate de TVE de la campaña tras decidir Pedro Sánchez que su participación en formato similar hasta el día 28, jornada electoral, sería en Atresmedia.

22.03Les acompañarán el número dos de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, y el cabeza de lista del PNV en Vizcaya, Aitor Esteban, dos nombres propios de la pasada legislatura en el Congreso.

22.01El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, quien concurre a los comicios por Málaga, iba a ser en principio el rostro de Unidas Podemos en el debate, pero una decisión «consensuada», apuntan fuentes de la formación, ha decantado la participación en favor de Montero.

21.58La número uno del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, compartirá debate con su homóloga de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y con la también número uno del PSOE por Sevilla, María Jesús Montero (y ministra de Hacienda), en tanto que en representación de Unidas Podemos estará Irene Montero, cuyas visibilidad y relevancia en el partido va en aumento.

21.56Aunque no son los líderes los que aparecerán en el plató de la televisión pública a partir de las 22.00 horas, los partidos con mayor representación parlamentaria han elegido a nombres conocidos y con importante cuota de protagonismo esta campaña.

21.53TVE acogerá este martes el único debate de su programación durante la campaña electoral y será entre seis candidatos y candidatas del PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV, un ensayo más del que enfrentará dentro de una semana a los principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno.