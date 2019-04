Seguir Juan Casillas Bayo @jcasillas_bayo Murcia Actualizado: 16/04/2019 20:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Quizá la política española dio un paso sin retorno en el cara a cara que enfrentó a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. Entonces, el secretario general del PSOE le espetó al ahora exjefe del Ejecutivo que no era «un presidente decente». Solo han transcurrido cuatro años desde aquel insulto, pero el tono de la política nacional se ha recrudecido desde aquel precedente, más si cabe con el enconamiento y el punto álgido del «procés» en octubre de 2017. Hoy en Murcia, Albert Rivera ha recuperado el término «indecente» para referirse al presidente del Gobierno.

No es Sánchez ahora quien ataca, sino quien recibe una descalificación de un rival camino de la Presidencia del Gobierno. En Ciudadanos no perdonan al líder del PSOE su constante coqueteo con el independentismo, y ante una abarrotada plaza de Europa en la capital murciana -han acudido unas 700 personas, según la organización-, el presidente liberal ha afirmado que España no merece «un presidente indecente como Sánchez». «Nunca más», ha continuado, «no vamos a permitir que indulte a los golpistas».

Rivera ha reprochado nuevamente al candidato socialista que no haya negado un hipotético indulto a los líderes soberanistas por su implicación en el «procés», y ha aseverado que lleva «escrita en la frente» la palabra indulto. El desmarque de Cs respecto al PSOE es absoluto. El tono no solo no se modera, sino que sube en cada mitin, y Rivera hoy ha rebasado un límite que no le gusta traspasar. No es habitual ver al presidente de Cs recurriendo al ataque personal.

El presidente de Cs se ha referido también a la decisión de la Junta Electoral Central de impedir participar a Vox en el debate organizado por Atresmedia, tras pedir los independentistas participar al tener más representación parlamentaria, y ha descartado que estos últimos deban estar en los debates electorales. «Yo me pregunto, ¿para qué hay que meter a los partidos separatistas si ya está Sánchez para representarlos?»

También ha hecho alusión a los indultos Edmundo Bal, fichaje estrella de Cs que está despuntando en la campaña con una participación elevada en los mítines, quien ha preguntado irónicamente a Sánchez «dónde está su no es no»; dónde está «su no al indulto». «Quien calla otorga», ha rematado.

Rivera ha concluido prometiendo a los murcianos que si es el próximo presidente del gobierno, no hablará «de los golpistas», sino de problemas que afectan a su comunidad, como es el abastecimiento de agua potable, el soterramiento del tren de Murcia o finalizar el Corredor Mediterráneo. En relación a esto último, ha prometido concluirlo la próxima legislatura.