Iglesias responde a Sánchez que no se fía de que no vaya a pactar con el Partido Popular Unidas Podemos inicia la campaña en Palma de Mallorca con más de 1.000 asistentes al mitin. El Gobierno bicéfalo balear es uno de los ejemplos que el partido pone para reeditar a nivel nacional

«Aquí, en un lugar donde gobernamos», ha dicho Pablo Iglesias nada más coger el micrófono en Palma de Mallorca (Baleares). El secretario general de Podemos ha elegido ese territorio para el pistoletazo de salida de su campaña electoral con intenciones: el Gobierno bicéfalo balear es uno de los ejemplos que Iglesias pone para reeditar a nivel nacional con el PSOE. Al mitin, un acto de cercanía con los asistentes, han asistido más de 1.000 personas, según la organización.

Durante un encuentro en Asturias, el pasado jueves, Iglesias le exigió al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se comprometiese a que no iba a pactar con el Partido Popular después del 10-N. Ha tardado unos días, pero finalmente Sánchez ha expresado este viernes en Vitoria que no habría «gran coalición» con el PP. Sin embargo, el líder de Podemos dice que no se cree sus palabras: «Aun así, aunque no me fío, agradezco las declaraciones», ha dicho.

Una de las ideas fuerza que los dirigentes del partido morado repetirán durante esta recta final será la de explicarle a sus votantes potenciales que «si el PSOE tiene oportunidad pactará con la derecha». Desde Unidas Podemos consideran que ese mensaje sirve para que el electorado de izquierdas entienda que solo gobernando con ellos el PSOE puede formar un Ejecutivo progresista.

«Hoy la prensa de derechas a hablado muy claro: dicen que 'el PSOE y PP están condenados a entenderse'. Nosotros lo llevamos advirtiendo desde hace días», ha justificado el líder de Podemos. «Llevo diciendo muchos días a Pedro Sánchez que aclare si va a pactar una investidura con el PP o va gobernar con el PP, y hoy por fin ha contestado», ha relatado, «no ha aclarado lo de la investidura, pero ha dicho que el no quiere gobernar con el PP. Yo en política me fío hasta donde me fío porque también me acuerdo de cuando Pedro Sánchez dijo que iba a hacer un Gobierno de coalicion con nosotros». Con la repetición electoral, según explican en Unidas Podemos, el PSOE y el PP están buscando la «restauración del bipartidismo» gobernando de la mano. «Ese es el plan», ha insistido Iglesias.

Un Gobierno de coalición con el PSOE

La dirigencia de Unidas Podemos se muestra convencida de que el próximo Gobierno de España será de coalición. Una idea que repiten desde la precampaña de las elecciones del 28-A. En este sentido, durante el mitin de esta mañana, Iglesias ha replicado a una pregunta del presidente en funciones sobre si volverá «a bloquear un Gobierno progresista». Sánchez recordó así al electorado de izquierdas que si no hay Ejecutivo hoy es porque Unidas Podemos rechazó en verano apoyar la investidura de Sánchez y las propuestas de coalición del PSOE porque, según justificaron en su momento, «no les ofrecían competencias».

«Lo primero, la gente no ha votado todavía, mucho ojo con proclamarse ganar de las elecciones antes que la gente vote, a ver si no se va a llevar alguno alguna sorpresa», ha advertido Iglesias, pidiendo «respeto» a los votantes. «Cuando alguien no aspira ni de lejos a tener mayoría absoluta (en referencia al PSOE) decir que puede tener todos los sillones es faltar los respeto a los ciudadanos españoles dijeron hace mucho tiempo que no quieren un Gobierno de partido único y por eso no dan a nadie la mayoría absoluta», ha criticado a continuación.