Iglesias pide el voto de «los socialistas de corazón» descontentos con Sánchez por rechazar la coalición El secretario general de Podemos ha pedido a su electorado «fuerza suficiente» para poder formar un Gobierno de coalición después del 10-N

Gregoria Caro SEGUIR Madrid Actualizado: 03/11/2019 16:28h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La caravana electoral de Unidas Podemos ha hecho parada este domingo en La Coruña, provincia donde compiten por el mismo electorado contra la lista de Más País encabezada por Carolina Bescansa. Sin embargo, a pesar de reforzar su presencia para taponar fugas, el secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, ha preferido no hacer alusiones a la candidatura de Íñigo Errejón y orientar su discurso hacia el votante socialista que está a favor de una coalición con ellos.

Durante un acto con cerca de 2.000 personas en el Palacio de Exposiciones, Iglesias ha apelado al voto de los socialistas descontentos con Pedro Sánchez por evitar un Gobierno con Unidas Podemos tras las generales del 28-A. «Hay mucha gente votante del PSOE, que son socialistas de corazón, que en lo más profundo saben que o estamos nosotros en el Gobierno o su partido no va a hacer las cosas que quieren ellos que se hagan en este país», ha expresado el líder de Unidas Podemos, que ha puesto de ejemplo la derogación de la reforma laboral o la publicación de la lista de amnistiados fiscales; que, según recuerda, son medidas a las que Sánchez se comprometió y no cumplió.

El líder de Podemos ha estado acompañado por los diputados gallegos Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino. El mensaje que los dirigentes se han empleado en transmitir es que el PSOE pactará con la derecha aunque sus bases no estén de acuerdo. «Cuando uno escucha a la militancia del PSOE ve que el acuerdo sería perfectamente posible», ha dicho Iglesias. Declaraciones orientadas a que ese caladero de votos elijan este 10-N la papeleta morada y no acaben en la abstención. Una idea que repetirá en el debate electoral de mañana para llegar a más electorado.

«Si la gente que vota al PSOE y la gente que vota a Unidas Podemos está de acuerdo en que gobernemos juntos ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo que ha sido posible en seis comunidades autónomas y en ayuntamientos no es posible a nivel del Estado?», se ha preguntado el líder de Podemos. Preguntas retóricas porque a continuación se ha respondido en los siguientes términos: «Cuando al Pedro Sánchez le echaron de su partido sí dijo la verdad (se refiere a un vídeo del programa Salvados en 2016), le dijo a Jordi Évole que le habían presionado César Alierta, el Grupo PRISA y los directivos de El País para no pactar con Podemos». En estas negociaciones «ha pasado exactamente lo mismo», ha justificado Iglesias, después de que la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, el Círculo de Empresarios y la CEOE «dijeran que prefieren la repetición de electoral a un Gobierno con Unidas Podemos».

«Fuerza suficiente» para formar Gobierno

Por otro lado, Iglesias también se ha referido a sus propios votantes para que les den «la fuerza suficiente» en las urnas: «No va a depender de que Pedro Sánchez cambie de posición sino de tener los votos suficientes para que no les quede más remedio que asumir que se puede formar un Gobierno progresista», ha subrayado. En este sentido, una vez más, ha demandado al líder del PSOE que «sea honesto» y se comprometa a que no intentará un acuerdo de investidura con el PP o Ciudadanos: «Sería honesto que los votantes socialistas supieran antes de votar si su partido tendrá un acuerdo con la derecha o no», ha apuntalado.

Respecto a la circunscripción, fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos explicaban en precampaña que no les preocupaba la participación de Más País en La Coruña y Pontevedra porque los datos que manejaban eran muy favorables para ellos. Sin embargo, la única incertidumbre que mencionaron fue la de no saber con precisión cómo afectará en ambas circunscripciones la división del voto de la izquierda. Podemos podría perder el último escaño de Pontevedra o La Coruña por los restos. Los últimos sondeos pronostican una media de entre 31 y 35 escaños para la formación. En Unidas Podemos esperan con ganas y cautela estos últimos días de campaña porque saben que suelen crecer electoralmente y que «el elector cada vez retrasa más el voto». Con especial interés esperan mañana la intervención de Iglesias con el resto de primeros candidatos a La Moncloa del PSOE, PP, Ciudadanos y Vox.