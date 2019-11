Casado a Sánchez: «Ponga orden en Cataluña de una vez, o lo pondremos nosotros el 11 de noviembre» El líder del PP, indignado con la parálisis del presidente en funciones a una semana de las elecciones

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 03/11/2019 15:28h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En la planta 31 de Torre Espacio, con todo Madrid al fondo y vistas inmejorables de la Operación Chamartín, Pablo Casado, ante unas 300 personas y rodeado de su candidatura al Congreso y al Senado, ha vuelto a centrar sus críticas en Pedro Sánchez por su parálisis en Cataluña. Le ha hecho responsable de todo lo que pueda ocurrir el día de reflexión y el 10 de noviembre en Cataluña y le ha exigido que ponga orden de una vez.

Muy enfadado por la actitud de Sánchez, Casado ha subrayado: «Ponga orden en Cataluña de una vez, o lo pondremos nosotros el 11 de noviembre. ¡Ya está bien, hombre!»

El líder del PP ha insistido en que «no puede ser» que no se actúe para defender la libertad y la Constitución en Cataluña. «Tenemos un Gobierno que de forma ostentosa y soez está plegándose a lo que dicen los independentistas. No se puede aguantar, no puede ser, no hay unas elecciones que merezcan este escarnio». Casado ha acusado a Sánchez de haber convocado las elecciones para ver si, con la violencia tras la sentencia, podía obtener más votos.

Casado ha recordado que «es el único» de los principales candidatos que tienen un acto electoral este domingo. «Sánchez ha visto que hacía viento y no ha querido coger el jet privado o el Falcon, y se ha quedado en Madrid».

El líder del PP se centrará a partir de esta tarde en preparar el debate de los cinco candidatos nacionales mañana, lunes, en la Academia de Televisión. Ahí, ha adelantado que preguntará a Sánchez por qué no ha activado la ley de Seguridad Nacional, por qué no ha enviado el requerimiento a Torra para que cumpla la Constitución, por qué no insta a la Fiscalía a actuar contra los violentos y por qué no rompe ya sus 40 acuerdos con los independentistas.

En este acto de Madrid, Casado se ha referido a la Cumbre del Clima, que se celebrará finalmente en Madrid a partir del 2 de diciembre. El presidente del PP ha apoyado esta propuesta del Gobierno en funciones, pero se ha preguntado «¿por qué Sánchez ha ofrecido Madrid, y no Barcelona, donde gobierna Colau y donde tiene la Diputación?». Y

Ha subrayado la incoherencia de que Sánchez, «que no es capaz de garantizar la seguridad en el partido Barcelona-Real Madrid, proponga que la Cumbre del Clima se celebre aquí». «Al final ha tenido que recurrir a una ciudad gobernada por el PP».