Malestar en el PP con Cayetana Álvarez de Toledo por pedir perdón y decir que han sido «anticatalanes» La dirección nacional cree que «sobra» esa declaración, la ve excesiva y se desmarca de la portavoz

Regla de oro en una campaña electoral: no cometer errores, no meter la pata, seguir la estrategia marcada por la dirección nacional y no salirse de esa línea. Ayer, Cayetana Álvarez de Toledo rompió todas esas reglas, según consideran en el PP. La portavoz en el Congreso y número uno por Barcelona pidió «perdón» en nombre del PP porque, según dijo, habían sido «profundamente anticatalanes».

Las declaración de Cayetana Álvarez de Toledo no estaban avaladas por la dirección nacional, según fuentes del partido. Cuando conocieron sus palabras, primero hubo sorpresa y luego se pasó a la indignación y al enfado con la portavoz.

«Son unas declaraciones claramente excesivas», comentan en el PP, «Sobraba lo que ha dicho, no ayuda», señalan en la dirección nacional. Los populares creen que esas declaraciones son injustas con la historia del PP, con sus dirigentes y con una etapa en la que el partido conseguía muchos mejores resultados que ahora. Además, producen enfrentamiento y división interna, que es lo último que quiere Pablo Casado, a una semana de las elecciones.

El papel de Cayetana Álvarez de Toledo está siendo cada vez más cuestionado dentro del PP. Su participación en del debate de portavoz del viernes no convenció. «Ha tenido días mejores, la verdad», señalan en el entorno de Casado. En el PP cree que si Álvarez de Toledo sale del tema catalán, «que controla más», se pierde.

La dirección de campaña ha querido esta vez que Álvarez de Toledo se centre en Barcelona, su circunscripción, y no haga campaña en el resto de España. De hecho, está previsto que no participe en el mitin de cierre de Madrid, al contrario de lo que ocurrió en abril.