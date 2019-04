Aznar apela a unificar el voto en el PP y avisa de que la división en el bloque de centro-derecha es una «derrota»

EP El Ejido Actualizado: 23/04/2019 16:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha avisado este martes de que la «fragmentación» es una «maldita derrota» para el «centroderecha español» y ha apelado a la «unificación» del voto, «absolutamente esencial para restablecer el orden constitucional».

«La fragmentación es maldita, y es una maldita derrota para el sistema constitucional y para el mantenimiento del legado de la transición», ha asegurado en El Ejido (Almería) Aznar, quien ha trasladado en una clara alusión al voto útil su «preocupación» porque «no ser el partido más votado significa claramente perder las elecciones».

Ante un auditorio abarrotado en el restaurante El Edén de El Ejido, ha asegurado que la ley electoral «castiga cruelmente la división» y ha advertido de que en la «situación actual no estamos para decir me voy a dar una alegría o me voy a cobrar una factura porque el domingo se está decidiendo el rumbo histórico de España».

«O hay una concentración masiva de voto en torno al PP o corremos serios riesgos de que esa tropa, esa banda de secesionistas, de terroristas, independentistas, de batasunos y de radicales de Podemos condicionen el gobierno de España y eso no puede pasar nunca», ha remachado.