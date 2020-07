Entrevista Gonzalo Caballero: «Los datos del brote de A Mariña evidencian riesgos reales» El candidato del PSdeG asegura que el único cambio posible es el suyo, y recuerda que ni es «nacionalista» ni «rupturista», sino «galleguista» y «reformista»

El candidato del PSdeG a la presidencia, Gonzalo Caballero, se dirige a Orense a un mitin con el ministro Ábalos. Ha contado con una gran presencia de miembros del Gobierno y el partido en la carrera del 12-J. Este viernes termina con el presidente en Vigo.

—Ha tenido mucha presencia de los ministros del Gobierno central. ¿Está siendo una manera de luchar contra las encuestas?

—La mejor encuesta son las elecciones del año pasado, con el PSOE de primera fuerza, en las municipales conseguimos gobernar 5 de las 7 grandes ciudades y el PP ninguna, y gobernamos 3 de las 4 diputaciones. El 10-N el 55% votaron por fuerzas progresistas, lideradas por el PSdeG. Hay mayoría social progresista, nuestro reto es movilizar el electorado.

Quien no se ha pasado por aquí ha sido la ministra de Industria, a pesar del tema de Alcoa. ¿Por qué?

La derecha cuando vienen algunos ministros dicen que hay desembarco y cuando han estado algunos de los ministros demandan que vengan otros. Es una línea de argumentación de la derecha para tratar de erosionar al PSOE que no tiene validez ni credibilidad. La ministra está marcando una línea industrial en España que no tiene nada que ver con la dejadez de la derecha de Rajoy y que sigue haciendo con Feijóo en Galicia.

¿Qué haría con Alcoa siendo presidente?¿Es ya inevitable esa intervención?

Me he comprometido a que la primera semana como presidente me reuniré con el presidente del Gobierno para compartir una hoja de ruta por la industria y por la reindustrialización tras los fracasos del PP en materia industrial. En cuanto a Alcoa, tenemos un planteamiento riguroso y serio contra otros que buscan titulares y no tienen el conocimiento real de la problemática del sector. Queremos plantear a Alcoa que mantenga actividad, presionarla para que lo haga, sino tendrá que devolver millonarias subvenciones y fondos públicos y cumplir los requerimientos ambientales. La prioridad es que no se cierren las cubas y barajar todas las vías de actuación. Nuestro proyecto industrial es serio. Requiere un esfuerzo conjunto del Gobierno central y la Xunta. Feijóo no ha movido ficha y es parte del problema, yo presidiré para ser parte de la solución

Pero los trabajadores reclaman más acción del Gobierno central.

Los trabajadores tienen todo el apoyo del Gobierno de España y el mío. Los trabajadores saben que la Xunta no ha hecho nada positivo y los ha abandonado. Mantendré una actividad intensa como presidente para garantizar la viabilidad de Alcoa.

Insisten en que el único voto útil en la izquierda es el PSdeG. ¿Existe la posibilidad de quedar terceros, tras el BNG?

Somos la alternativa real al PP. En Galicia o gobierna el PP o gobierna el PSOE. Somos galleguistas, no nacionalistas. Somos reformistas, no rupturistas y socialdemócratas porque de la crisis se sale con recetas socialistas para que nadie quede atrás. La anterior crisis evidenció que la derecha salvaba a los bancos pero no a las personas. Los socialistas somos la mejor garantía para proteger a los ciudadanos ante una crisis así.

El confinamiento, los ERTE... ¿Están sabiendo vender esas medidas del Gobierno?

Nuestra preocupación no es vender nada, sino proteger y dar derechos a los ciudadanos. Estoy convencido que los 270.000 gallegos que cobraron nóminas con los ERTE, los 70.000 autónomos que por primera vez recibieron una nómina en tiempos de confinamiento y los miles de gallegos que solicitaron el IMV saben que hay un gobierno que protege a los ciudadanos.

¿Son capaces de asegurar una estabilidad si suma la izquierda?

Yo veo los Gobiernos de las tres diputaciones donde está el PSdeG y funcionan muy bien, con estabilidad y grandes políticas. El problema de Galicia se deriva de la estabilidad que implica un PP agónico, sin proyecto y que deja a Galicia con peores datos en todos los indicadores importantes. 70.000 trabajadores menos, 500 camas menos en hospitales, se recortó en 20.000 millones la inversión en sanidad, se abandonó el medio rural, bajó la industria de manera dramática.

¿Cree de verdad que Vox va a entrar al Parlamento?

Espero que no. Me preocupa mucho que Vox y Feijóo estén dispuestos a pactar si sus votos son necesarios. Feijóo bendijo el pacto en Andalucía y Abascal ya dijo que su voto servirá para hacerle presidente. Derecha y ultraderecha pactan donde pueden y espero que la mayoría progresista liderada por el PSdeG sea también garantía para frenar a la ultraderecha la y derecha que ha abandonado la moderación y el centro político.

¿Planean alguna alternativa en la que apoyen al PP si se da ese escenario para que Vox no toquetee con el poder o sus votos sean necesarios?

El PP ha cometido el error de abandonar el centro político y competir con la ultraderecha. La mejor forma de lucharla es el voto al PSOE, que es el muro de contención frente a los riesgos de la ultraderecha

¿Pero se han planteado alguna medida de ese tipo?

El PP pacta con Vox en todos los sitios donde les hacen falta los votos. esa es la posición de la derecha. Sabemos que están dispuestos a hacerlo y no quieren enseñar ese acuerdo oculto que tienen.

¿Cómo ven la situación ahora en A Mariña? Reclaman esa suspensión electoral.

Feijóo dijo el sábado que estaba todo controlado y 24 horas después tuvo que aislar a 14 ayuntamientos. El brote se les fue de la mano la medida de 5 dias de confinamiento no tiene base epidemiológica ni nadie la entiende dentro o fuera de A Mariña. Le pedí que se reuniese con las fuerzas, compareciese en la Diputación Permanente: Galicia necesita un presidente que comparezca, diga la verdad. Feijóo sigue oculto y escondido, no quiere consensuar, por lo que siguiendo lo que piden la mayoría de alcaldes, creemos que debería convocar a los partidos para buscar la fórmula de aplazamiento en A Mariña. La salud es lo primero y no podemos permitirnos que la estrategia electoral y las prioridades personales de Feijóo puedan estar por encima de la salud y de la seguridad sanitaria de todos.

Precisamente Feijóo toma el camino contrario para quitar la cuarentena en varios concellos porque no tienen positivos.

Hay más ciudadanos contagiados en A Mariña que el número de contagiados en Galicia el 13 de marzo al decretar la emergencia sanitaria. Datos de hoy evidencian riesgos reales y que hay que tomar todas las medidas. La oposición fue muy leal con la Xunta en los momentos más duros, pero la prioridad es defender la salud de los ciudadanos.

Les acusan de usar la estrategia del miedo. ¿Lo están haciendo?

Me quedo estupefacto que un presidente de la Xunta que sabe que hay más contagios que al decretarla, no dé la máxima importancia y no asuma que hay que tomar todas las medidas necesarias para proteger la salud. Quiero que todos los gallegos puedan votar con seguridad y hago llamamiento a la movilización de los ciudadanos, pero quiero todas las garantías allí donde hay un rebrote de los más grandes en España.

Pero, ¿defienden un confinamiento más estricto en la zona? Es extraño que se puedan ir a comer 10 personas y no a votar.

El presidente debe convocarnos y explicarnos cuál es el plan, pero creo que está desbordado porque la evolución de los datos evidencia que los contagios siguen creciendo, creo que hay que escuchar a los alcaldes, a los que Feijóo quiere darles la autoridad sanitaria cuando no tienen competencias sobre centros de salud, médicos... y algunos no tiene ni policía municipal. Escuchar que se puede abandonar la cuarentena y votar les preocupa y puede haber renuncias de ciudadanos a formar las mesas. Si Feijóo compareciese podríamos consensuar y tendría la lealtad crítica pero responsable.

La Junta Electoral Central ha avalado las medidas de seguridad para votar en la zona.

Las juntas electorales no tienen ninguna competencia para poder hablar de un aplazamiento. Cuando hubo que aplazar lo consensuamos los partidos, aunque después lo rompió Feijóo unilateralmente. Feijóo comparecía cada 2-3 días durante el estado de alarma y ahora no quiere asumir competencias en salud pública ni explicar lo que ocurre en A Mariña.

Ofrecen un 'Plan Rexurde'. ¿En qué consiste y cómo minimizaría el PSdeG los efectos de esta crisis?

Pedí que convocase a todas las Administraciones locales, representadas por las 7 ciudades, los presidentes de las Diputaciones y el de la Fegamp, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, empresarios y trabajadores, para un acuerdo de país que movilice 2.500 millones para la reconstrucción de Galicia. Feijóo prefirió actuar de manera unilateral y personalista despreciando la necesidad de acuerdo. Será mi gobierno el que llegará a acuerdos para priorizar una salida de la crisis para que ningún ciudadano se quede atrás y seremos capaces de luchar contra los riesgos de desigualdad. Tenemos un proyecto de Gobierno basado en una nueva política económica y social, de vertebración territorial, que conecte con el escenario urbano e impulse el medio rural y una apuesta decidida por las medidas sociales, después de 11 años de recortes del PP en educación, sanidad, residencias públicas de mayores... Galicia necesita una etapa de progreso y el cambio con garantías es el PSdeG. Durante más de 20 años me he dedicado a trabajar en el ámbito de la política económica y quiero liderar Galicia para superar la mala gestión de Feijóo y los recortes en la Ccomunidad.