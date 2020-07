Elecciones Galicia Feijóo: «El Gobierno haría bien en escuchar y asimilar el mensaje que dieron los gallegos» Reclama a Sánchez un cambio de actitud con Galicia y reconoce que se da cuenta de que acertó al no dar la batalla por el liderazgo del PP

Pablo Pazos SEGUIR SANTIAGO Actualizado: 13/07/2020 14:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alberto Núñez Feijóo ha reunido este lunes a la junta directiva del PP gallego en un hotel de Santiago tras una noche electoral histórica, en la que obtuvo la cuarta mayoría absoluta en Galicia, con la que iguala a Manuel Fraga. El presidente en funciones de la Xunta, en su discurso, ha advertido de que «el Gobierno de España haría bien en escuchar y asimilar el mensaje que ayer dieron las urnas», dado que «las fuerzas que componen el Gobierno central [PSOE y Podemos] tienen un 20% de representación en el Parlamento» autonómico.

Feijóo, precedido por las intervenciones del secretario general, Miguel Tellado, y los cuatro presidentes provinciales (Diego Calvo, Elena Candia, Manuel Baltar y Alfonso Rueda), ha insistido en que será «leal», como siempre ha defendido, «al presidente del Gobierno», pero espera reciprocidad. Con los resultados ya negro sobre blanco, ha apuntado: «Espero y deseo que suponga para el Gobierno central que entendieron el mensaje que lanzó Galicia democráticamente. Espero poder trabajar (...) con más facilidades (...). Lamentablemente, no pude trabajar con el Gobierno central, el Gobierno central no quiso trabajar con Galicia».

Siguiendo en la misma línea, Feijóo ha argumentado que la ciudadanía gallega, en las urnas, «dijo claro que el Gobierno central debe mejorar, escuchar, atender y entender. Queremos un Gobierno que no perjudique a la industria, que nos deje trabajar, que no acaba con la industria forestal, del aluminio primario o la capacidad energética», para reafirmar su compromiso con Alcoa, As Pontes o Ence. También ha pedido al Gobierno que «trate de forma equitativa a las comunidades autónomas», y ha añadido que «si quiere afrontar los desafíos estructurales de España, el Gobierno de Galicia será un aliado».

No será él quien se ponga «de perfil» aunque rete votos. «Queremos un Gobierno que piense en Galicia, apoye a Galicia, respete a Galicia y trabaje con Galicia. Si eso es así, Galicia trabajará con el Gobierno central; y si no es así, Galicia reclamará», ha suscrito con la fuerza que conceden cuatro mayorías absolutas. Y con la convicción de que «siendo leal a Galicia se es leal a España».

El momento más emotivo ha tenido lugar cuando ha recordado Feijóo que «hace dos años tuve que tomar una decisión complicada», en alusión a su renuncia a pelear por el liderazgo del PP nacional y quedarse en Galicia. «Las decisiones en la vida siempre son complicadas, cuanto más complicadas son, más importantes soy. Entendí de aquellas que, si uno no falla a Galicia, Galicia lo recuerda siempre», ha expresado. «Hoy», ha confesado, «me doy cuenta de que aquella decisión fue la correcta. Por esto estamos hoy aquí».

«Cuando se apuesta por Galicia; Galicia, Galicia, Galicia y por cuarta vez Galicia, y para siempre Galicia, y no lo olvida jamás, y como Galicia no olvida jamás, yo tampoco olvidaré la enorme victoria democrática de Galicia en el día de ayer», ha rubricado. Minutos antes había dejado dicho: «Me vuelvo a comprometer a cumplir, a comprometerme a honrar mi palabra, de trabajar por Galicia».

«Galicia votó sin miedo»

En su repaso al que se ha convertido en su éxito más contundente -«gracias, gracias, gracias» es el eslogan que lo reconoce y conmemora-, con un 48% de votos y la posibilidad de llegar a 42 escaños con el voto CERA, ha resuelto que «Galicia votó lo que le dio la gana, lo que consideró que era mejor para Galicia (...). Se jugaba el futuro de Galicia», recordó. «Bien merece la pena esta Galicia sabia, valiente, que no se deja influir, y esta Galicia sin miedo, porque ayer Galicia votó sin miedo».

No ha dejado de poner en valor Feijóo que lograron subir 18 puntos con respecto a las elecciones generales del año pasado, con una pandemia de por medio que condicionó la cita electoral, que seguirá siendo su prioridad desde hoy mismo y que ha dejado claro que convirtió los comicios en un examen a su gestión. «Tocaba ver cómo íbamos a ser evaluados por ese pueblo que sabe distinguir y también sabe premiar». El premio: otra mayoría absoluta, la cuarta.