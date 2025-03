El PP asegura que «el mejor candidato de Cs en Galicia es Feijóo»

El secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, ha reconocido que les «preocupa el alza del nacionalismo», «peligroso» en tanto «pretende (...) traer a Galicia la inestabilidad que ha generado en comunidades como Cataluña», frente a la apuesta por la «unidad» que hacen los populares, que rechazan la «fragmentación y la confrontación». Tellado, que ha asegurado que es necesario estar «atentos» ante el auge del BNG, ha advertido en una entrevista este domingo en Radio Galega, tras recordar que el 5-A se dirime un gobierno de Feijóo o un «multipartito»: « El riesgo de que el multipartito pueda estar liderado por el nacionalismo gallego es real y está ahí ».

[ La opinión de Luis Ojea: Regreso al futuro ]

Así lo apuntan las encuestas conocidas hasta la fecha, a las que, en todo caso, el PPdeG hace el caso justo y necesario: «Hay dos formas de perder las elecciones: darlas por ganadas o darlas por perdidas. Está todo por hacer», ha ponderado Tellado. A los que «dicen que Feijóo tiene las elecciones ganadas», les responde con un «no» y les enfrenta al siguiente y sencillo cálculo numérico: perder un escaño por provincia equivale pasar de los 41 actuales a 37 que marcan la diferencia entre la mayoría absoluta y que el « multipartito de siete partidos asuman las riendas de la Comunidad ».

El número dos del PPdeG ha apuntado que ese «multipartito», compuesto por hasta siete partidos, se configura como un conglomerado, « no se sabe muy bien liderado por quién », que hace necesario «movilizar al electorado que quiere que Galicia continúe estando ajena al escenario de inestabilidad política nacional», que desea que «Galicia siga estando gobernada desde la moderación, la centralidad y la estabilidad». Eso es lo que se dirime en las urnas el 5-A, ha subrayado.

Respecto a los movimientos en el rupturismo el fichaje de Alexandra Fernández por el BNG , ha valorado que «no es nuevo» y que « nada hacer pensar que ahora esa alianza pueda ser más duradera . Es más de lo mismo». En lo que al PPdeG respecta, su interés se centra en lograr en 2020 lo mismo que se evitó en 2016: «Que Galicia esté blindada» frente a la inestabilidad que traería consigo un Gobierno de múltiples partidos, como ya sucede a nivel nacional con tan solo dos, PSOE y Podemos.

Alianza malograda con Cs

Más le atañe al PP el espacio del centro-derecha. Tellado no elude valorar por qué no fraguó una alianza con Ciudadanos. Si bien no ha entrado a ponderar todas las exigencias que formuló el partido naranja, que se descolgó pidiendo hasta una Consellería , como adelantó ABC, el número dos de los populares gallegos lamenta que los dirigentes de Cs no piensen lo mismo que sus votantes, que al igual que los de Vox se han decantado en anteriores citas por el proyecto de Feijóo: « Por eso no fuimos capaces de llegar a un acuerdo con Cs para su integración en las listas».

Ese «camino que los dirigentes de Cs no fueron capaces de hacer» lo atribuye a su «situación (...) precongresual». De ahí la incongruencia de que Inés Arrimadas y otros dirigentes admitieran que Feijóo era el mejor candidato posible a presidir la Xunta y después rechazaran su mano tendida . «No entiendo muy bien qué tipo de campaña harán ahora, después de que se frustrase ese intento de concurrieran dentro de las listas de las candidaturas del PPdeG», ha apuntado Tellado, quien ha dejado una frase contundente: « El mejor candidato de Cs en Galicia es Alberto Núñez Feijóo ».

Tras lamentar en varias ocasiones que el citado acuerdo se malograse, el dirigente popular ha recordado que, en cambio, ellos han incluido en sus listas por La Coruña a Juanjo Chouza, quien fue el primer portavoz de Cs en la Comunidad. Para Tellado, esto supone «el mejor testimonio de lo que piensan la mayoría de exvotantes de Cs , que quieren que Galicia esté blindada frente al nacionalismo, el socialismo y el populismo».