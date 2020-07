Elecciones gallegas 2020 Feijóo quiere que Galicia lidere los beneficios fiscales a las familias Promete equiparar las monoparentales y de dos hijos a las numerosas y que en éstas se dupliquen las deducciones En un mitin en Sarria, censura la política industrial de Sánchez: «No estamos en su radar de prioridades»

El programa electoral del PPdeG, el documento al que siempre se remite Alberto Nuñez Feijóo como hoja de ruta a aplicar desde el 13 de julio por la mañana, contempla un «plan de apoyo a las familias monoparentales» y otro para «familias numerosas, con facilidades para la conciliación, el acceso a la vivienda, ventajas en la movilidad y beneficios fiscales». Sobre estos últimos -previstos también para familias monoparentales y víctimas de violencia de género- pivotó el principal titular que dejó el acto sectorial de ayer por la mañana del PPdeG en Poio, centrado en la familia. Feijóo desveló que «las familias de dos hijos y monoparentales tendrán el mismo tratamiento fiscal que las familias numerosas»; y que éstas, a su vez, «para tres y sucesivos hijos van a duplicar su beneficio fiscal» en la declaración del IRPF.

Esta equiparación supondría una deducción de 250 euros en el tramo autonómico de la cuota íntegra del impuesto. Por lo que se refiere a las familias numerosas, habría que sumarle otros 250 euros de deducción por cada hijo a partir del tercero (incluido). Galicia se convertiría, así, en la primera comunidad autónoma en llegar a este volumen de ayudas y en acometer su equiparación. «Ya con dos hijos debemos considerarlo casi una familia numerosa», razonó el candidato a la reelección.

El programa de los populares señala que «la Galicia de la próxima década aborda el reto demográfico como el tema central para su cohesión social». La ley de impulso, pionera en España, es el proyecto estrella, pendiente de tramitación parlamentaria. Pero se han diseñado más medidas para «facilitar los proyectos familiares». En el caso de las numerosas, el programa incluye también descuentos en los peajes en autopistas autonómicas. Habrá, además, precios reducidos en aparcamientos de hospitales o ayudas específicas para familias con cinco o más hijos. Sin descuidar a quienes tienen menos prole. Si Feijóo logra un cuarto mandato, se impulsará la gratuidad en la educación infantil desde el primer hijo y la cobertura del 66% en guarderías.

«Para nosotros Galicia es una familia», proclamó el presidente, dispuesto a «cuidar» de ella otros cuatro años más. Con atención especial a los más pequeños, pero también a los mayores. Pensando en la tercera edad, el PPdeG lanzará una estrategia de atención a la soledad no deseada, completará la red de «casas do maior» y financiará a cuidadores. Desplegadas las propuestas, a los gallegos les toca «elegir» el 12-J. «Cuando yo tuve la posibilidad de elegir, elegí Galicia. Galicia es mi familia», expuso.

Mitin en Sarria

Ya por la tarde y en otra provincia y localidad (Lugo, Sarria), Feijóo criticó duramente la postura del Gobierno central y del PSOE en relación con la industria gallega, con la campaña como telón de fondo. «Cuando vienen algunos aquí a decir que tienen proyecto industrial. ¿En qué consiste? ¿En cerrar Alcoa, As Pontes, Ence? ¿Y vienen con políticas industriales? Vienen con políticas de descomposición, de desmantelamiento industrial», reprochó. «¿Eso es defender Galicia?», se preguntó el líder del PPdeG. Y dio la razón: «Simplemente porque no estamos en su radar de prioridades. No le interesamos. Pero vamos a ver si después de las elecciones le interesamos. Vamos a ver qué dice el pueblo. Con la fuerza del pueblo vamos a ver qué ocurre».

«Como presidente de la Xunta no voy a consentir que se cierre Alcoa», subrayó. «No se lo consiento a ningún Gobierno y no se lo voy a consentir a este». Feijóo citó otros casos como Ence y As Pontes, pero se detuvo especialmente en la aluminera. «¿Por qué hay que cerrar Alcoa? ¿Por qué hay que cerrar Alcoa si nunca tuvimos problemas en Alcoa?». Si no hubo problemas con Zapatero ni Rajoy, solo cabe mirar a Pedro Sánchez, razonó: «Quiere cerrar Alcoa y decide echarle la culpa a la Xunta. Es una doble mentira y un doble engaño». Su réplica: no va a «admitir» que la fábrica eche el cierre «delante de nosotros y desviando la atención a otros lugares».