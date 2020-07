Elecciones gallegas 2020 El PP se vuelca en los mayores, con un peso «clave» en las urnas Tres de cada cuatro mayores de 65 años aseguran que irán a votar con toda seguridad

Los mayores de 65 años forman el grupo de edad que más vota al Partido Popular, según se refleja en el barómetro preelectoral del CIS. Si se suma la intención de voto y la simpatía por un partido, el 46,6 por ciento de los mayores se decanta por el PP, mientras que solo el 19 por ciento lo hace por el PSOE, y el 5,9 por ciento, por el BNG. Ante esa realidad, los populares se están volcando en los mensajes dirigidos a esa población, que tiene en sus manos el resultado final de las elecciones del 12 de julio.

Curiosamente, los mayores de 65 años son los que más aseguran que irán a votar «con toda seguridad». Así lo afirman tres de cada cuatro personas de ese grupo de edad, un 74,5 por ciento, por encima del 66,7 por ciento de los que tienen entre 35 y 44 años, por ejemplo, que afirman que acudirán a las urnas sin ninguna duda. Ahí se ve que los mayores están especialmente motivados y movilizados, algo que favorece al Partido Popular en sus intereses. Pero no se fía nada, porque una complicación de última hora en la pandemia podría retraer justamente a la población de mayor edad, y con ello la participación caería. Ante ese riesgo, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, no deja de insistir durante toda la campaña en que «nada está hecho» y es imprescindible no caer en un exceso de confianza.

Precisamente, uno de los mensajes en los que está insistiendo más el PP es en la seguridad de los colegios electorales, para que nadie deje de acudir el 12 de julio por temor al coronavirus. Los populares creen que la izquierda y el populismo va a intentar azuzar ese miedo para frenar la participación de los más mayores.

Feijóo ha sido especialmente contundente en sus últimos actos de la campaña gallega frente a ese discurso del miedo que pretendería inocular la idea de que, a consecuencia de la pandemia de coronavirus, acudir a depositar el voto de forma presencial supone exponerse a una situación peligrosa. «Que nadie le diga a un mayor que ir a votar es un problema de riesgo», advirtió el martes desde Ponteareas (Pontevedra). «Los 2.000 colegios electorales, los 2.000, están inspeccionados por inspectores de prevención de riesgos laborales y son lugares seguros para ir a votar, es el sancta sanctorum de la democracia en Galicia», subrayó.

«Hablad con los vuestros y que vayan a votar. Que vayan a votar todos, que nadie decida por vosotros», incidió el candidato a la reelección. E hizo un alegato en defensa de los electores de la tercera edad: «Un mayor tiene bastante más experiencia para elegir porque vivió muchos más años y es mucho más sabio que aquellos que aún no tienen su experiencia».

Feijóo apeló a los mayores de forma directa: «Todos aquellos que quieran a Galicia, que quieran una estabilidad en sus pensiones, que quieran una estabilidad de sus hijos y sus nietos, que contribuyan a esa estabilidad. No es lo mismo una opción a otra», les recordó al confrontar la propuesta del PPdeG y la del «multipartito»; representan, alertó, «la cara y la cruz», el «alfa y el omega».

Ayer, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, participó en la campaña gallega con varios actos en Orense y La Coruña, donde incidió también en la importancia de la participación y de la movilización de todos revalidar la mayoría de Feijóo.