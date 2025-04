Alberto Núñez Feijóo: «Mi compromiso es con Galicia, intentaré ser útil a mi partido desde aquí»

Esta campaña electoral es diferente a todas las demás, por una pandemia que aún sigue activa. Alberto Núñez Feijóo llega a las elecciones del 12 de julio más fuerte que antes de la crisis, según las encuestas, gracias a una gestión que mereció ... un aplauso desde La Moncloa, con premio incluido al poder entrar en la «nueva normalidad» una semana antes que los demás. Alejado del ruido de Madrid, Feijóo lucha por su cuarta mayoría absoluta consecutiva , una marca que igualaría la de Fraga, y que confirmaría a Galicia como una excepción de estabilidad en medio de la convulsión política nacional.

Puede igualar el récord de Manuel Fraga, con cuatro mayorías absolutas consecutivas. Palabras mayores en el PP.

El presidente Fraga es un personaje extraordinario para nuestro país, es el fundador del partido con más afiliados en España. Un personaje clave en la Transición. Yo voy a intentar igualar el número de veces que consiguió mayoría absoluta, pero otra cosa es igualar al personaje y toda su obra, que es completamente distinto.

Su primera mayoría absoluta la ganó en 2009. No le veo partidario de la limitación de mandatos.

Yo empecé siendo un defensor no de la limitación de mandatos por ley, pero sí de asumir un compromiso político. Eso es cierto. Después, cuando cumplimos los dos primeros mandatos, me resistí a presentarme en el año 16. Ese año tuvimos que repetir las elecciones del 15. Aquel «no es no» me inspiró para presentarme con un eslogan, que era «en Galicia, sí». En Galicia sí queremos un mayoría para desbloquear el desgobierno de España. Después de las elecciones gallegas, Ferraz propone la destitución del secretario general, el señor Sánchez. Por tanto, las elecciones gallegas desatascaron la gobernabilidad de España. Fueron útiles. Le digo una cosa, no oculto que si tienes entusiasmo, vocación y quieres a la tierra a la que sirves, un presidente es mucho mejor con ocho o diez años de experiencia que sin haber gestionado un euro público en su vida.

Ha vuelto a expresar su total e indiscutible compromiso con Galicia. ¿Es un compromiso por cuatro años?

Mi compromiso con Galicia está claro. Cuando llegué en 2003, la oposición me decía que yo venía aquí para volver a Madrid. Año 3. Y cada vez que abría una legislatura me decían que yo estaba utilizando la Xunta como plataforma para la política nacional. Todo eso se ha acreditado que no es verdad. Por tanto, yo intentaré finalizar mi mandato, como lo intenté y lo conseguí en el año 16.

¿Y después qué se plantea?

Uf. Cuando una persona se tiene que presentar a un examen clave en su vida, el 12 de julio, pensar qué va a hacer cuatro años después, es que no tiene muy bien preparado el examen o se va a dispersar. Si conseguimos sacar la cuarta mayoría en julio, nos van a esperar dos años durísimos. Las previsiones del FMI echan por tierra todas las previsiones del Gobierno. Creo que Galicia necesita un Gobierno que sepa gobernar, que no venga a innovar con desconocimiento e inexperiencia. Nosotros hemos superado la crisis post Zapatero, con nuestro paro tres puntos por debajo de España, somos una comunidad solvente. Estamos preparados para superar esta segunda crisis. Esa es mi tarea y mi objetivo, y por supuesto facilitar desde Galicia la posibilidad de una reunificación del centro reformista y del centro derecha en España y acreditar que puede haber una alternativa al Gobierno socialista y populista.

¿Entra en sus planes ir a la política nacional en algún momento de su vida?

Vamos a ver, he tenido una oportunidad, nadie lo discute, en el año 2016. Entendí que en las circunstancias en las que sucedió yo no podía pegar un portazo y salir de Galicia en diez días. No podía hacerlo y no lo hice. Ese tren pasó y ahora el tren se dirige en otras direcciones. Por tanto, yo creo que puedo ayudar a mi partido desde Galicia, tanto en la condición de presidente de la comunidad como de representante ordinario del Estado en Galicia. Y desde el punto de vista ideológico, puedo ayudar intentando reagrupar el centro-derecha, que es el objetivo de todos los presidentes del partido. El presidente Fraga intentó agrupar el centro-derecha, el presidente Aznar lo ensanchó e hizo un gran partido de centro-derecha en España, el presidente Rajoy sacó los mejores resultados de la historia del PP y ahora hemos de ayudar al presidente Casado para volver a ensancharlo en momentos difíciles, de una enorme tensión territorial, con un Gobierno dispuesto a todo y a pactar con todo y de todo para mantenerse en el poder. Yo creo que tenemos tarea. Se lo digo de verdad. Yo acabaré mi cuarto mandato más o menos a la misma edad a la que llegó Fraga a Galicia…

Pues entonces le quedará mucho camino que recorrer todavía.

Desde el punto de vista de edad cronológica, sí. Pero insisto yo voy a intentar ser útil a mi partido desde aquí. Yo creo que fuimos útiles con el presidente Rajoy. En el año 9 conseguimos la primera mayoría absoluta y vencimos al Gobierno de Zapatero. En el año 12, cuando España estaba discutiendo el rescate, que no pedimos, fue determinante la mayoría absoluta en Galicia, en el año 16, fue determinante para desbloquear la gobernabilidad de España, y yo espero y deseo que el año 20 sea determinante para acreditar que hay alternativa al socialismo y al populismo. No es un tema menor conseguir eso.

Usted siempre ha defendido la moderación y la centralidad dentro del PP. ¿Ve a Génova en esa línea?

Sí. Creo que el PP es un partido de Estado. Los cinco presidentes autonómicos del PP en las conferencias de presidentes ayudamos al Gobierno socialista y populista, con nuestras propuestas, ofreciendo nuestra experiencia, dando información en tiempo real. Me gustaría saber qué ocurriría si un presidente del PP somete a la nación tres meses y pico a un estado de alarma, con un mando único, interviene las comunidades, decide comprar el material sanitario y en momentos críticos no lo consigue, y llega quince días tarde a la pandemia. Me gustaría saber qué hubiese ocurrido en España.

El riesgo de imitar a Vox está ahí.

Nosotros no somos Vox, Vox no es nuestro partido, Vox no es un nuestro referente político, es un partido que tiene muchos votos y nuestro objetivo es que esos votos se conviertan en votos útiles para cambiar el gobierno de España. Y la única alternativa al Gobierno de socialismo y populismo es el PP, no hay otra alternativa.

Para atraer ese voto de Vox al PP, discursos como el de Cayetana Álvarez de Toledo pueden ser muy útiles en el partido.

El PP es un partido de 10 millones de votos. Es un punto de encuentro de la sociedad española, donde caben personas reformistas, socialdemócratas que ya no tienen al PSOE de referente, personas más de centro, personas más a la derecha tradicional. Ese es nuestro espectro. Compañeras como Cayetana responden a ese espectro grande que tiene el PP. El PP es imprescindible dentro de España, y las sensibilidades dentro del PP intentan representar a 10 millones de personas. Y mientras no volvamos a reordenar el voto del centro-derecha, el socialismo y el populismo tienen muchas posibilidades de estar en el gobierno, apoyados por los independentistas.

Aquí en Galicia, esa unidad del centro-derecha existe. Pero en el conjunto de España sí que hay un problema de fragmentación. ¿Qué tiene que hacer el PP nacional?

La unificación del centro-derecha en Galicia es un activo político. Primero tenemos que mantener nuestra personalidad, no tenemos por qué ponernos nerviosos ni por qué rasgarnos la vestiduras ni precipitarnos por el hecho de que haya un movimiento como Vox o como Ciudadanos. Debemos ensanchar nuestro partido, seguir captando a gente buena, comprometida, formada. En fin, persistir e insistir en que un partido con 40 años no se puede poner nervioso por lo que ocurra en 40 meses.

¿Cómo ve desde aquí, en Galicia, la tensión y la crispación de la política nacional?

—Mucho ruido. Hay que pensar que las personas que están en el Gobierno son grandes agitadores sociales, profesionales de la tensión política. Después también veo a un presidente del Gobierno con un PSOE que yo desconocía, y a un PSOE que yo conozco absolutamente desdibujado y amortizado.

¿Por qué es tan difícil que PSOE y PP se pongan de acuerdo en un gran pacto para afrontar esta crisis, quién es el responsable?

El PP apoyó el estado de alarma y las tres primeras prórrogas mientras el presidente del Gobierno anunciaba sus decisiones en televisión sin informar al líder de la oposición. El «no es no» lamentablemente sigue instalado en el PSOE, y ahora con mas intransigencia porque está garantizado en el pacto de coalición con Podemos.

¿Con qué ministros tiene una relación más complicada?

Lamentablemente no nos hemos entendido, y me parece especialmente grave, con dos ministerios, el de Transición Ecológica y el de Industria. Su apatía con los temas energéticos, de aluminio, de costa y los industriales en Galicia raya la falta de respeto. El Gobierno tiene un planteamiento ideológico en la energía, y todas aquellas industrias que no estén dentro de su arco ideológico, no le importa que cierren, con independencia de que se lleven miles de empleos por delante.