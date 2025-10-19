Suscribete a
David venció a Goliat con algún que otro empujoncito

La opa del BBVA sobre el Sabadell tenía sentido financiero, pero se planteó en un mal momento y el banco catalán ganó la batalla del relato. Lo más preocupante ha sido la actuación de un gobierno que no ha dudado en retorcer la ley para actuar a favor de una de las partes

Del diálogo al 'ordeno y mando' de Yolanda Díaz (12/10/2025)

Un gobierno que va a por el tercer año sin gasolina (06/10/2025)

Yolanda Gómez Rojo

Diecisiete meses después de que el BBVA lanzara una opa hostil sobre el Banco Sabadell, y tras tener que sortear obstáculos que probablemente el presidente del banco vasco, Carlos Torres, ni podía imaginar cuando la planteó, la operación ha llegado esta semana a su fin ... con un resultado que no muchos esperaban: David venció a Goliat. Y venció a lo grande: apenas un 25% de los accionistas acudieron a la opa, lo que impide el escenario que hasta ahora parecía el más probable, que se obtuvieran más del 30% de los apoyos y se fuera a una segunda opa. Independientemente del sentido financiero y económico de la operación, que la mayoría de los analistas parecían compartir, lo cierto es que desde el minuto uno el relato lo ganó el Sabadell: Y los aciertos de comunicación y de estrategia del banco catalán coincidieron con los errores del BBVA y con la inestimable ayuda del Gobierno y de todas las administraciones, especialmente las catalanas.

