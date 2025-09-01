Yolanda Díaz convocará «de inmediato» al comité de expertos para llevar el SMI más allá de los 1.200 euros en 2026

Yolanda Díaz, la líder de Sumar y vicepresidenta tercera del Gobierno, ha regresado de las vacaciones descargando la artillería en materia laboral, con el compromiso de reunir «de inmediato» a la comisión de expertos que asesora al Ejecutivo en materia del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara a llevar a cabo la subida prometida para 2026, que dejaría el SMI por encima de los 1.200 euros.

«Más allá de lo que me gusta a mí, siempre respeto las tareas que hacen, que no suele ser muy habitual en política, pero lo que deciden los expertos suelo llevarlo a la mesa del diálogo social», ha afirmado la ministra de Trabajo en una entrevista en TVE, aunque, sobre esto, hay que recordar que en el grupo de expertos solo están el Gobierno y los sindicatos, no la patronal.

Así las cosas, con el anuncio de la convocatoria del comité, Díaz da el pistoletazo de salida a la próxima subida del SMI, después de que en 2025 aumentara hasta los 1.184 euros al mes en 14 pagas, un aumento de 700 euros anuales o 50 mensuales; desde que Gobierna Sánchez, el salario mínimo ha aumentado más allá del 60%. El alza, que fue acordada con los sindicatos, contó con la oposición de la patronal, que se descolgó de la negociación después de haber pedido una subida del 3%, lejos del 4,4% que se acabó aprobando. Esa cifra era la más alta de las dos que propuso el comité de expertos, un 3,3% y un 4,4%.

Está por ver cuál es la recomendación esta vez, pues hay que recordar que la negociación sigue al anuncio, por parte de Trabajo, de una reforma del Estatuto de los Trabajadores para que la cuantía del SMI sea «igual o superior al 60% del salario medio neto». Según los últimos datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el INE, el salario medio está en los 2.290 euros brutos al mes, lo que situaría el 60% neto más allá de la barrera de los 1.200 euros netos al mes.

Además de esto, Díaz también se ha referido a los otros grandes asuntos que están en la agenda de su ministerio, sobre todo, la reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales. "Haremos lo que tengamos que hacer", ha asegurado, en referencia velada a una negociación parlamentaria que se promete difícil. Como ya explicó ABC, Junts ha condicionado su apoyo a que se estudio el impacto sobre las pymes y otras medidas de acompañamiento.

La lista de compromisos de Díaz sigue con lo que llama "la reforma laboral de la gente de la cultura", una propuesta que tiene como principal hito la regulación del trabajo de menores de edad en redes, y la aprobación del Estatuto del Becario, una medida que lleva dos años a la espera de entrar en el Consejo de Ministros.