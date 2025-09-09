Las ventas de China a EE.UU. caen un 33% pese a la tregua en la guerra comercial

A pesar del acuerdo alcanzado hace un mes entre Pekín y Washington para prorrogar noventa días la tregua en la guerra arancelaria que pactaron el pasado mes de mayo, las ventas de China a los EE.UU. volvieron a desplomarse en agosto, circunstancia que ... según muchos analistas podría apuntar a que la crisis comercial no es coyuntural y el Gigante Asiático está reduciendo su presencia en ese mercado a largo plazo.

Exactamente, y según cifras publicadas ayer por la Administración General de Aduanas de China, en el octavo mes del año las exportaciones a EE.UU. cayeron un 33%, sumando un total de 26.940 millones de euros frente a los 30.520 millones de julio, cuando la caída interanual fue del 21%; de hecho, se trata del peor dato en los últimos seis meses.

Esto ha corregido a la baja todas las estimaciones, tras la aparente relajación de la hostilidad comercial que resultó de las reuniones entre los negociadores chinos y estadounidenses a finales de julio en Estocolmo. Unos días después de aquella reunión, el pasado 12 de agosto Trump anunció que posponía 90 días más la tregua acordada en mayo, que a su vez había puesto fin a una espiral arancelaria que llegó a situar las tasas en el 145% para los productos chinos en EE.UU. y en el 125% para los estadounidenses en China.

Así las cosas, desde hace ya tres meses las tasas están en el 30% del lado estadounidense y en el 10% del lado chino, pero a pesar de esto el frenazo al comercio bilateral parece haber venido para quedarse. Esto ha empeñado los datos de todo el comercio exterior del Gigante Asiático, que cerró agosto con un aumento del 4,4%, cifra inferior al 7,2% de julio, al 5,8% de junio y a las estimaciones de la mayor parte de las firmas de análisis, que esperaban que la cifra estuviera en torno al 5%. Una parte de la ralentización se debe al buen resultado de agosto de 2024 (+8,4%), pero, según un informe de Julius Baer, esto no es en ningún caso suficiente para justificar el descalabro.

China se lanza a por nuevos mercados

En opinión de Susan Joho, economista del banco suizo, esto parece indicar que Pekín está utilizando el tiempo ganado con la tregua para adaptarse a la nueva situación. Todo esto, partiendo de la premisa de que no es fácil conocer qué sucederá en un futuro cercano, dada la impetuosa política comercial de Trump. «Por ahora, la incertidumbre parece haber dominado mientras continúan las negociaciones arancelarias sobre la tasa final», apunta la economista de Julius Baer, que además cree probable que «continúen las estrategias de desviar los flujos comerciales perdidos de China a EE.UU. hacia nuevos mercados como África, o redirigirlos a través de países con una tasa arancelaria más baja».

El cambio de mercados ya se está produciendo, pues en el octavo mes del año las exportaciones de Pekín a la Unión Europea, los países del bloque Asean (sudeste asiático) y África crecieron un 10.4%, un 22.5% y un 26% respectivamente. Sin embargo, y como ya se ha visto, este sensacional reposicionamiento solo ha servido para sustituir parcialmente a los EE.UU.

Está por ver cómo afecta al crecimiento interno de China esta ralentización en las exportaciones, que son el principal motor de su PIB. Agosto no trae buenos presagios, con un auge de las importaciones que se situó por debajo de las previsiones (+1,3%) y que, según la economista de Julius Baer, es un síntoma de «la debilidad de la demanda interna». La previsión es que el PIB del Gigante Asiático no mantenga el ritmo de crecimiento del primer trimestre (+5,3%) y cierre el año con un discreto +4,7% frente al 5% de 2024.