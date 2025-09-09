Suscribete a
Las ventas de China a EE.UU. caen un 33% pese a la tregua en la guerra comercial

Pekín aumenta un 10% sus exportaciones a la UE en agosto para compensar el descalabro

China consuma su extorsión a España e impone aranceles de hasta el 20% a Campofrío, El Pozo y otras cárnicas

Un buque chino cruza el Canal de Panamá
Un buque chino cruza el Canal de Panamá AFP
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Madrid

A pesar del acuerdo alcanzado hace un mes entre Pekín y Washington para prorrogar noventa días la tregua en la guerra arancelaria que pactaron el pasado mes de mayo, las ventas de China a los EE.UU. volvieron a desplomarse en agosto, circunstancia que ... según muchos analistas podría apuntar a que la crisis comercial no es coyuntural y el Gigante Asiático está reduciendo su presencia en ese mercado a largo plazo.

