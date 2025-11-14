Suscribete a
Sipay lanza terminales solares para parquímetros y transforma el pago en los aparcamientos

La plataforma de pagos española apuesta por sistemas de eficiencia energética que permiten el encendido y apagado automático de los terminales en función del uso, lo que reduce el consumo innecesario

S. E.

La plataforma de pagos española Sipay ha puesto en marcha una nueva generación de terminales de pago, alimentados por energía solar y diseñados para operar de forma autónoma, sin contacto y con un consumo energético mínimo para parquímetros. Con este lanzamiento busca revolucionar el pago ... en los aparcamientos urbanos mediante la introducción de tecnología sostenible y transformar la forma en que los conductores pagan por aparcar en las ciudades.

