Sipay lanza terminales solares para parquímetros y transforma el pago en los aparcamientos

La plataforma de pagos española Sipay ha puesto en marcha una nueva generación de terminales de pago, alimentados por energía solar y diseñados para operar de forma autónoma, sin contacto y con un consumo energético mínimo para parquímetros. Con este lanzamiento busca revolucionar el pago ... en los aparcamientos urbanos mediante la introducción de tecnología sostenible y transformar la forma en que los conductores pagan por aparcar en las ciudades.

Los nuevos terminales incorporan sistemas de eficiencia energética que permiten su encendido y apagado automático en función del uso, lo que reduce el consumo innecesario y minimiza la dependencia de la red eléctrica, contribuyendo así a una menor huella ambiental.

Sipay también ha integrado wallets digitales que permiten realizar pagos al instante, sin necesidad de recargar saldo con antelación, lo que simplifica y agiliza el proceso. Además, la solución admite pagos mediante códigos QR, una opción cada vez más común en entornos urbanos y especialmente útil en infraestructuras como las estaciones de carga para vehículos eléctricos, donde la rapidez y la seguridad son fundamentales.

La digitalización de estos servicios se extiende también a funciones complementarias, como la posibilidad de reservar plazas con antelación en zonas de alta demanda o suscribirse a planes para usuarios frecuentes, ofreciendo así una experiencia más cómoda, personalizada y eficiente.

Entre estas funcionalidades destacan el envío de enlaces de pago personalizados (Pay by Link), tickets digitales y tokenización de datos para pagos recurrentes, lo que permite una mejor gestión del flujo de vehículos y refuerza la seguridad en los puntos de acceso.

La implantación del sistema comenzará de la mano de EYSA, uno de los principales operadores de movilidad urbana e interurbana a nivel global y referente en innovación dentro del sector.

Sipay ya trabaja en la implantación de estas soluciones no solo en la red de aparcamientos urbanos, sino también en otros puntos del ecosistema de movilidad como estaciones de servicio, ITV o telepeajes.