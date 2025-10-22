Suscribete a
La Seguridad Social necesita 28.000 autónomos más para cuadrar las cuentas de las nuevas cuotas

Confía en que se mantenga el ritmo de afiliaciones para lograr los 290 millones extra en cuotas que prevé ingresar

El Gobierno recula con los autónomos: las cuotas de los que ganan hasta 1.167 euros mensuales se congelan

José María Camarero

El giro de 180 grados que ha dado el Ministerio de Seguridad Social con las cotizaciones de los autónomos le ha llevado a reducir sus estimaciones de ingresos adicionales en el RETA (el régimen del colectivo) desde los 1.600 millones de ... euros calculados con la subida planteada inicialmente a los 290 millones previstos tras reajustarla siete días después. Un drenaje que ni siquiera tiene garantizado recaudar si no se cumple una condición clave, que el número de trabajadores por cuenta propia mantenga el ritmo actual de crecimiento neto durante 2026: unos 28.000 afiliados más, de media, que conseguirían cuadrar las mermadas previsiones del Ministerio dirigido por Elma Saiz, obligada a recular por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el impacto social que estaba tomando esta iniciativa.

