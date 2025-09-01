Suscribete a
ABC Premium

La pandemia aflora el maltrato a los jóvenes: los menores de 35 concentraron la mitad de la destrucción de empleo

Apenas el 37% de los menores de 20 años logró mantener su empleo, frente al 77% de los trabajadores mayores de 50 años

Fedea desvela que quince comunidades autónomas tienen déficit estructural, lejos de las cinco del dato oficial

Los menores de 35 años soportaron el 50% de la destrucción de empleo
Los menores de 35 años soportaron el 50% de la destrucción de empleo EP
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La pandemia del COVID-19 fue mucho más devastadora en términos económicos en España que en ningún otro país de la Unión Europea, con una caída del 10,8% en el producto interior bruto en 2020 (la mayor de la UE) que, fundamentalmente, se explica ... por el peso del sector servicios en nuestro país. Con la hostelería, el turismo y el comercio minorista cerrados por el temor al contagio, en apenas unas semanas se destruyeron 900.000 puestos de trabajo. Sin embargo, el golpe no fue igual de duro para todos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app