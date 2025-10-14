Suscribete a
Montero obliga a los altos funcionarios de Hacienda a dejar registro de sus contactos con empresas a raíz del 'caso Montoro'

Hacienda ultima un protocolo de actuación que solo afectará a niveles técnicos y no será de aplicación ni a secretarios de Estado ni a ministros

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso jaime garcía
Bruno Pérez

El Ministerio de Hacienda obligará a que los funcionarios de la Dirección General de Tributos -el departamento al que corresponde el diseño general de la política fiscal y la propuesta y elaboración de las modificaciones normativas en el mismo- dejen registro de los contactos que ... mantengan con empresas u organizaciones empresariales y de las personas que tomen parte en los mismos, a raíz de las sospechas sobre presuntos tratos de favor hacia algunos sectores por parte de la cúpula de Hacienda en la época de Cristóbal Montoro.

