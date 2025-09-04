Lagarde advierte sobre el riesgo de liquidez de la 'stablecoins'

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha situado en un lugar prioritario de su agenda el riesgo de las 'stablecoins' y ha comenzado el curso llamando a los legisladores de la Unión Europea a exigir salvaguardias y regímenes de equivalencia ... sólidos a los emisores extranjeros, para evitar el riesgo de desplazamientos en las reservas mantenidas de la UE. Las 'stablecoins' son criptomonedas vinculadas a una moneda oficial, como el euro o el dólar, y su valor se mantiene estable gracias a reservas que respaldan cada unidad emitida. Si esas reservas no son suficientes o están mal gestionadas, puede producirse una venta masiva por parte de los titulares, que buscan recuperar su dinero.

El riesgo reside en que la UE exige mayores requisitos a este producto financiero que otros países. El reglamento europeo Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) obliga a las stablecoins a estar totalmente respaldadas por reservas y prohíbe tarifas de reembolso, pero si se emiten fuera de la UE y operan dentro del bloque los titulares podrían preferir canjearlas en la UE en caso de crisis y esto podría provocar una demanda concentrada de reembolsos en la UE que agotase las reservas locales y generase inestabilidad financiera. «Las reservas mantenidas en la UE pueden no ser suficientes para satisfacer una demanda tan concentrada», ha alertado la presidenta del BCE sobre el riesgo de liquidez de algunos fondos en sus inversiones en estas criptomonedas estables.

Durante la inauguración de la conferencia anual de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), Christine Lagarde ha propuesto que la UE exija regímenes de equivalencia sólidos, de manera que los emisores extranjeros cumplan estándares similares a los europeos, además de imponer salvaguardas sobre la transferencia de activos entre diferentes jurisdicciones. La UE ha puesto en marcha uno de los regímenes más estrictos del mundo sobre criptoactivos, ha expuesto, y es hora de pedir a quienes quieran operan dentro de la UE los mismos altos estándares. «La legislación europea debe garantizar que tales esquemas no puedan operar en la UE a menos que estén respaldados por regímenes de equivalencia sólidos en otras jurisdicciones y salvaguardias relacionadas con la transferencia de activos entre la UE y entidades no pertenecientes a la UE», han sido sus palabras, para añadir que «esto también destaca por qué la cooperación internacional es indispensable: sin igualdad de condiciones a nivel mundial, los riesgos siempre buscarán el camino de menor resistencia».

MiCAR exige a los emisores publicar un libro blanco detallado antes de la emisión, respaldar cada unidad con activos seguros y líquidos, mantener fondos propios adecuados, cumplir con normas de gobernanza y transparencia y prohibir comisiones de reembolso en caso de liquidación. Numerosos países de fuera de la UE y con gran tráfico de este tipo de productos no aplican, sin embargo, este marco regulatorio, como Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Singapur, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Turquía, Noruega o Ucrania.

Su aplicación obligatoria supondría para empresas fuera de la UE un obstáculo para acceder a los mercados europeos, pero se trata de un obstáculo salvable, como ha demostrado el caso de Circle (USDC), de Estados Unidos. Circle solicitó una licencia como institución de dinero electrónico en Francia y está disponible en Europa cumpliendo con la regulación local, lo que prueba que la adaptación a MiCAR puede abrir oportunidades en el mercado europeo, aunque requiera inversión y cumplimiento estricto.