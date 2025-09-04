Suscribete a
Lagarde advierte sobre el riesgo de liquidez de la 'stablecoins'

El problema radica en que la UE exige mayores requisitos que otros países

Christine Lagarde augura una desaceleración de la eurozona tras la entrada en vigor de los aranceles de Trump

La presidenta del BCE, Christine Lagarde
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha situado en un lugar prioritario de su agenda el riesgo de las 'stablecoins' y ha comenzado el curso llamando a los legisladores de la Unión Europea a exigir salvaguardias y regímenes de equivalencia ... sólidos a los emisores extranjeros, para evitar el riesgo de desplazamientos en las reservas mantenidas de la UE. Las 'stablecoins' son criptomonedas vinculadas a una moneda oficial, como el euro o el dólar, y su valor se mantiene estable gracias a reservas que respaldan cada unidad emitida. Si esas reservas no son suficientes o están mal gestionadas, puede producirse una venta masiva por parte de los titulares, que buscan recuperar su dinero.

