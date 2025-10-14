Suscribete a
ABC Premium

Robots humanoides: una revolución en marcha

Algunas empresas destinan sus humanoides a aplicaciones más personales, como la start-up china UBTech, que prevé lanzar un asistente domiciliario por 20.000 dólares

Un robot humanoide muestra sus capacidades en la Universidad Waseda de Tokio
Un robot humanoide muestra sus capacidades en la Universidad Waseda de Tokio Reuters

Kevin Net, La Financière de l'Échiquier

París

Si bien China ha hecho correr ríos de tinta este año con su regreso por todo lo alto a la carrera por la inteligencia artificial (IA) y los anuncios de DeepSeek, Alibaba o Huawei, lo cierto es que el país está posicionándose en otro ... gran motor de innovación: los robots humanoides. Hasta hace poco, personajes de ciencia-ficción, los humanoides se han convertido en realidad gracias a los progresos de la IA y constituyen la manifestación física de esta. En China, ya están haciendo su aparición en las fábricas, las residencias de ancianos y hasta la media maratón de Pekín.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app