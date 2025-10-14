Si bien China ha hecho correr ríos de tinta este año con su regreso por todo lo alto a la carrera por la inteligencia artificial (IA) y los anuncios de DeepSeek, Alibaba o Huawei, lo cierto es que el país está posicionándose en otro ... gran motor de innovación: los robots humanoides. Hasta hace poco, personajes de ciencia-ficción, los humanoides se han convertido en realidad gracias a los progresos de la IA y constituyen la manifestación física de esta. En China, ya están haciendo su aparición en las fábricas, las residencias de ancianos y hasta la media maratón de Pekín.

El avance chino

Aunque Tesla generó interés en fechas recientes con su modelo Optimus, son numerosas las empresas chinas que también están desarrollando humanoides, desde actores consolidados, como Xiaomi o BYD, hasta start-ups, como Unitree Robotics. En este punto, es preciso señalar que la robótica humanoide ha contado con un notable apoyo gubernamental. China es probablemente el país del mundo que más apuesta por el mercado de los humanoides. Esta actividad, declarada prioridad nacional por el primer ministro chino en el marco del último Congreso Popular Nacional, se beneficia también del apoyo de numerosas administraciones locales desde 2023. Además, se han lanzado varios fondos para financiar este sector por un importe total que asciende ya a 170.000 millones de yuanes, es decir, casi 25.000 millones de dólares. El gobierno chino también ha comprado robots humanoides por valor de 214 millones de yuanes (30 millones de dólares) en 2024, lo que supone un fuerte incremento frente a 2023 (4,7 millones de yuanes).

Perspectivas de vértigo

Las cifras todavía son anecdóticas, con 7.000 robots vendidos en China este año (5.000 en EEUU), pero deberían multiplicarse por cinco a partir de 2026 y superar las 400.000 unidades en 2030. Un informe de Bank of America cifra en un millón el número de humanoides en 2030 y en 3.000 millones en 2060. Este verano Unitree presentó R, un robot de menos de 6.000 dólares que rebaja en 10.000 dólares el precio del modelo de 2024. Aunque el precio de algunos modelos con más prestaciones todavía puede rondar los 100.000 dólares, bajar del umbral de los 10.000 dólares es un paso muy alentador para la adopción de los robots humanoides.

Usos industriales y domésticos

Aunque las aplicaciones principales siguen siendo mayoritariamente industriales, sobre todo en las manufacturas y la logística, algunas empresas destinan sus humanoides a aplicaciones más personales, como los cuidados o la atención a las personas. Es el caso de la start-up china UBTech, que prevé lanzar un asistente domiciliario por 20.000 dólares.

Los robots humanoides ya se han hecho un hueco en bolsa este año. La complejidad de la cadena de valor (semiconductores, IA, software, baterías, componentes electrónicos, motores, sensores...) multiplica las oportunidades de inversión.

Los humanoides constituyen una revolución equivalente a la del automóvil: de aquí a 10 años, formarán parte indisociable de nuestro día a día y liberarán un tiempo muy útil para la humanidad.