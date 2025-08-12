Suscribete a
ABC Premium
Directo
Más de 5.000 desalojados por el incendio que afecta a Zamora y León
Mapa
Todos los incendios activos en España

ajuste de cuentas

Inmigración y delito

Los inmigrantes en EE.UU. han sido sistemáticamente menos propensos a delinquir que los nativos, y la brecha, además, se ha ampliado desde 1960

IAG tiene algo que decir (11.08.2025)

Personas caminan en una caravana migratoria con destino a Estados Unidos en el municipio de Tapachula, estado de Chiapas (México) el pasado 6 de agosto de 2025
Personas caminan en una caravana migratoria con destino a Estados Unidos en el municipio de Tapachula, estado de Chiapas (México) el pasado 6 de agosto de 2025 EFE/JUAN MANUEL BLANCO
John Müller

John Müller

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La asociación entre inmigración y criminalidad es un clásico de la retórica política en casi todo el mundo, pero especialmente en los Estados Unidos. Desde finales del siglo XIX, figuras como el senador Henry Cabot Lodge agitaban el miedo a supuestas 'mafias extranjeras', italianas ... o irlandesas. Hoy, con Trump, se repite el libreto con otros protagonistas. Sin embargo, la realidad estadística lo contradice de forma contundente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app