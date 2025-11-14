Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 14 de noviembre
Aemet
Avisos naranjas y bajada de las temperaturas en varias zonas de España

TOP HOME PARA LEROY MERLIN

Tendencias navideñas 2025: tradición y modernidad en cada hogar

La Navidad se acerca y, un año más, la decoración se convierte en el corazón de los hogares. Para este 2025, las propuestas invitan a combinar tradición y originalidad, creando espacios cálidos, elegantes y llenos de carácter

LEROY MERLIN ofrece diversas soluciones de decoración navideña
LEROY MERLIN ofrece diversas soluciones de decoración navideña

Este año, la Navidad se viste de estilos muy diferenciados que permiten a cada hogar poder expresar su personalidad. Los estilos más actuales permiten jugar con los colores, las texturas y los materiales, ofreciendo infinitas posibilidades para que cada rincón cuente una historia. «La 'tendencia ... Christmas' (destaca Ana María Merino, responsable de producto Navidad en LEROY MERLIN España) rescata los colores clásicos como el rojo, verde y dorado, combinándolos con estampados de tartán, lazos, campanas y poinsetias para reinterpretar la tradición de manera actual».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app