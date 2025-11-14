TOP HOME PARA LEROY MERLIN
Tendencias navideñas 2025: tradición y modernidad en cada hogar
La Navidad se acerca y, un año más, la decoración se convierte en el corazón de los hogares. Para este 2025, las propuestas invitan a combinar tradición y originalidad, creando espacios cálidos, elegantes y llenos de carácter
Este año, la Navidad se viste de estilos muy diferenciados que permiten a cada hogar poder expresar su personalidad. Los estilos más actuales permiten jugar con los colores, las texturas y los materiales, ofreciendo infinitas posibilidades para que cada rincón cuente una historia. «La 'tendencia ... Christmas' (destaca Ana María Merino, responsable de producto Navidad en LEROY MERLIN España) rescata los colores clásicos como el rojo, verde y dorado, combinándolos con estampados de tartán, lazos, campanas y poinsetias para reinterpretar la tradición de manera actual».
En este contexto, la corriente Winter se inspira en los paisajes nevados del norte, con blancos, azules y plateados que crean un ambiente sereno y brillante, ideal para quienes buscan un aire elegante y sofisticado. La propuesta Nature apuesta por la calidez y la conexión con lo natural, integrando tonos ocres, verdes y marrones, así como elementos del bosque como piñas, bellotas y pequeñas figuras de animales, evocando un hogar acogedor y armonioso. Y la tendencia Romantic se centra en la delicadeza y la sutileza, con colores suaves, adornos satinados o nacarados y detalles vegetales estilizados, ofreciendo una atmósfera refinada, sutil y acogedora.
Árboles de Navidad: el centro de la celebración. El árbol sigue siendo el gran protagonista de la decoración navideña, marcando el estilo y el tono de toda la estancia. Los sintéticos continúan liderando la preferencia de los hogares por su frondosidad, facilidad de montaje, larga durabilidad y una amplia variedad de modelos que se adaptan a cualquier espacio y estilo. Los tradicionales verdes, por su parte, mantienen su encanto, evocando la Navidad familiar y la nostalgia de las fiestas pasadas, mientras que los árboles nevados aportan luminosidad y transportan a paisajes invernales llenos de calma y de serenidad.
«Para espacios más reducidos (comenta Merino), los modelos 'slim' resultan ideales, ofreciendo un diseño estilizado sin perder presencia. Aquellos que buscan practicidad y modernidad pueden elegir árboles con luces LED integradas, capaces de generar un ambiente cálido sin necesidad de guirnaldas adicionales. Los mini árboles, por su parte, son perfectos para pequeños rincones o como complemento del árbol principal, extendiendo la magia de la Navidad a cada rincón de la casa».
Decoración de la base del árbol. La base del árbol ha dejado de ser un simple soporte para convertirse en un elemento más de la decoración. Este año, las cestas de mimbre o yute destacan por su capacidad de integrar naturalidad y estilo, ocultando de forma elegante las patas del árbol. Las faldas de lino, terciopelo o con estampados navideños aportan un toque sofisticado, mientras que los muñecos de gran tamaño, como renos, osos o Papá Noel, crean rincones llenos de fantasía y encanto. Soluciones que completan el árbol y aportan tanto calidez como personalidad a la escena navideña.
Bolas y adornos: estilo en cada rama. Son decisivos para definir la personalidad del árbol. Los acabados tradicionales en rojo, verde o dorado, ya sean mate o perlados, siguen siendo una elección segura, mientras que las combinaciones en blanco, azul y plateado aportan un aire fresco y contemporáneo, especialmente en árboles nevados.
«Los estilos naturales (añade Merino) apuestan por tonos tierra y adornos de madera o fibras vegetales, evocando ambientes cálidos y acogedores. Para quienes buscan delicadeza y romanticismo, las bolas en colores suaves combinadas con adornos satinados o nacarados aportan sofisticación y ligereza». Complementos como guirnaldas y espumillón enriquecen la composición, aportando textura y movimiento sin sobrecargar el conjunto.
Iluminación: crear atmósferas mágicas. Las luces navideñas transforman cualquier espacio, aportando calidez, encanto y un punto de magia. Las LED de tonos cálidos envuelven el árbol y las estancias interiores, creando atmósferas acogedoras y envolventes. Las luces blancas frías destacan en decoraciones inspiradas en el hielo y la nieve y en exteriores de estilo moderno. Las multicolor, por su parte, conservan el espíritu tradicional y aportan dinamismo, mientras que las luces con formas de estrellas o copos de nieve introducen un toque original y creativo.
En el exterior, guirnaldas, cortinas de luz y figuras iluminadas convierten balcones, terrazas y jardines en escenarios espectaculares, mientras que la iluminación solar combina estética y sostenibilidad.
La coronación del árbol: estrellas y alternativas. La estrella sigue siendo el adorno clásico que corona el árbol, pero en 2025 se consolidan alternativas igual de atractivas. Los grandes lazos de terciopelo o tejidos ofrecen un acabado sofisticado y diferente, mientras que figuras de cristal o elementos estilizados aportan modernidad y originalidad. Un reflejo del estilo y la personalidad de cada hogar.
El Belén: tradición reinventada. El Belén sigue siendo un símbolo de la Navidad, adaptándose a los estilos contemporáneos. Los kits completos permiten elegir desde versiones minimalistas, perfectas para espacios pequeños, hasta modelos elaborados y coloridos que combinan historia y modernidad. Esta reinvención facilita mantener viva la tradición mientras se integra de manera natural en cualquier decoración.
Decoración de la casa: más allá del árbol. La magia navideña se extiende a todos los rincones del hogar, con ejemplos como las coronas y guirnaldas, naturales o modernas, algunas con luces LED o detalles metálicos, aportan elegancia y transforman puertas y paredes en protagonistas, mientras que las figuras y muñecos, desde renos hasta ciudades navideñas en miniatura, aportan dinamismo y encanto a mesas, estanterías y rincones estratégicos. En el caso de las velas aromáticas llenan los espacios de fragancia y calidez, mientras que los textiles navideños, mantas y cojines con motivos festivos, completan la ambientación aportando confort y estilo.
«Dormitorios, salones y rincones olvidados (concluye la especialista) pueden vestirse de manera sutil, con detalles que aporten personalidad y hagan que la Navidad se sienta en toda la casa».
